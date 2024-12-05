Не стоит бумаги: BBC показало Будапештский меморандум с подписями гарантов безопасности (фото)

Под Будапештским меморандумом поставили подписи лидеры стран, которые обладали крупнейшими ядерными арсеналами мира, напомнило BBC. Спустя 20 лет Украина подверглась агрессии со стороны страны-гаранта безопасности, а другие подписанты помощи так и не оказали.

Страницы Будапештского меморандума старательно сшиты, хранятся в государственном архиве и их не слишком часто показывают. Журналисты BBC получили доступ к документу, подписанному 30 лет назад. В тексте указано, что Украина обязуется отдать собственное ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности от трех ядерных стран. Аутентичные страницы меморандума с подписями глав Украины, США, Великобритании и РФ издание BBC News Ukranian опубликовало на странице Facebook.

Журналисты написали, что смогли получить фото страниц Будапештского меморандума, который глава МИД Андрей Сибига повез в Брюссель, чтобы напомнить США, НАТО, другим странам о том, ради чего Украина отказалась от ядерного арсенала. В заметке напомнили, что меморандум подписали 30 лет назад, а уже через 20 лет стало ясно, что "он не стоит бумаги, на которой написан" (в 2014 году началось гибридное вторжение РФ). Документ содержит шесть пунктов, каких-то тайных частей в нем нет, подчеркнуло издание. Есть ссылки на документы международных организаций — в них говорится о гарантиях безопасности, территориальной целостности и нераспространении ядерного оружия. Например, упоминается Устав ООН, призывной акт ОБСЕ, Договор о нераспространении ядерного оружия, говорится в заметке BBC.

На фото страниц с шестью пунктами Будапештского меморандума можно прочитать текст, согласно которому Украине гарантировали безопасность. Гарантами выступали ядерные страны — США, РФ, Великобритания. Украина согласилась присоединиться к Договору о нераспространении, а взамен ей обещали, что против нее никогда не применят ядерное оружие. Еще одно обещание — оказать помощь, если "Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия": то есть если на нее нападут или будут угрожать ядерным ударом. В пятом пункте — не атаковать страну, которая не имеет ядерного оружия.

Будапештский меморандум — первые два пункта Фото: BBC Будапештский меморандум — текст документа Фото: BBC

Другие составляющие меморандума — это титульная страница с названием документа на трех языках и страница с подписями глав стран, которые гарантировали Украине безопасность в обмен на потерю ядерного потенциала. Можно увидеть резолюции президента США Билла Клинтона, премьер-министра Великобритании Джона Мейджора, президента Украины Леонида Кучмы и президента РФ Бориса Ельцина.

Будапештский меморандум — первая страница Фото: BBC Будапештский меморандум — страница с подписями Фото: BBC

В заметке BBC также есть фото лидеров пяти стран во время собрания "Взаимодействие в рамках повышения глобальной безопасности": видим лидера Беларуси Александра Лукашенко, тогдашнего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, лидеров США Клинтона, РФ — Ельцина, Украины — Кучму.

Будапештский меморандум — фото политиков США, РФ, Украины и др. в 1994 году Фото: BBC

BBC привело комментарий главы МИД Андрея Сибиги относительно меморандума и обязательств стран-гарантов безопасности. Чиновник пояснил, что во время разговора с представителями стран НАТО он будет обсуждать другую концепцию безопасности — "мир через силу".

"Этот документ или бумага не смог обеспечить украинскую или трансатлантическую безопасность. Поэтому мы должны избежать повторения этих ошибок", — привели журналисты слова Сибиги.

Будапештский меморандум — детали

Отметим, Будапештский меморандум — документ, подписанный 5 декабря 1994 года, согласно которому Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности. В рамках этого соглашения страна отдала ядерные боеголовки и избавилась от средств для запуска — ракет, пусковых установок и стратегических бомбардировщиков. 3 декабря 2024 года Андрей Сибига привез украинскую копию документа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы говорить о российско-украинской войне и о том, как вступление в альянс может помочь ее закончить.

Напоминаем, 29 ноября экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал политиков своей страны разместить войска в Украине и объяснил, какие задачи они будут выполнять.