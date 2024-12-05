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Военный Фокус Российско-украинская война

Не стоит бумаги: BBC показало Будапештский меморандум с подписями гарантов безопасности (фото)

Будапештский меморандум, Украина потеря ядерного оружия, Украина гарантии безопасности, Украина гарантии США, Украина гарантии США, Украина гарантии РФ, Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года
Фото: Радіо Свобода | Как выглядит Будапештский меморандум, подписанный США, РФ, Украиной (иллюстративное фото)

Под Будапештским меморандумом поставили подписи лидеры стран, которые обладали крупнейшими ядерными арсеналами мира, напомнило BBC. Спустя 20 лет Украина подверглась агрессии со стороны страны-гаранта безопасности, а другие подписанты помощи так и не оказали.

Страницы Будапештского меморандума старательно сшиты, хранятся в государственном архиве и их не слишком часто показывают. Журналисты BBC получили доступ к документу, подписанному 30 лет назад. В тексте указано, что Украина обязуется отдать собственное ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности от трех ядерных стран. Аутентичные страницы меморандума с подписями глав Украины, США, Великобритании и РФ издание BBC News Ukranian опубликовало на странице Facebook.

Журналисты написали, что смогли получить фото страниц Будапештского меморандума, который глава МИД Андрей Сибига повез в Брюссель, чтобы напомнить США, НАТО, другим странам о том, ради чего Украина отказалась от ядерного арсенала. В заметке напомнили, что меморандум подписали 30 лет назад, а уже через 20 лет стало ясно, что "он не стоит бумаги, на которой написан" (в 2014 году началось гибридное вторжение РФ). Документ содержит шесть пунктов, каких-то тайных частей в нем нет, подчеркнуло издание. Есть ссылки на документы международных организаций — в них говорится о гарантиях безопасности, территориальной целостности и нераспространении ядерного оружия. Например, упоминается Устав ООН, призывной акт ОБСЕ, Договор о нераспространении ядерного оружия, говорится в заметке BBC.

На фото страниц с шестью пунктами Будапештского меморандума можно прочитать текст, согласно которому Украине гарантировали безопасность. Гарантами выступали ядерные страны — США, РФ, Великобритания. Украина согласилась присоединиться к Договору о нераспространении, а взамен ей обещали, что против нее никогда не применят ядерное оружие. Еще одно обещание — оказать помощь, если "Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия": то есть если на нее нападут или будут угрожать ядерным ударом. В пятом пункте — не атаковать страну, которая не имеет ядерного оружия.

Будапештский меморандум, 1994, первые пункты, гарантии безопасности Fullscreen
Будапештский меморандум — первые два пункта
Фото: BBC
Будапештский меморандум, 1994, текст, гарантии безопасности Fullscreen
Будапештский меморандум — текст документа
Фото: BBC

Другие составляющие меморандума — это титульная страница с названием документа на трех языках и страница с подписями глав стран, которые гарантировали Украине безопасность в обмен на потерю ядерного потенциала. Можно увидеть резолюции президента США Билла Клинтона, премьер-министра Великобритании Джона Мейджора, президента Украины Леонида Кучмы и президента РФ Бориса Ельцина.

Будапештский меморандум, первая страница, гарантии Украины Fullscreen
Будапештский меморандум — первая страница
Фото: BBC
Будапештский меморандум, подписи, гарантии Украины Fullscreen
Будапештский меморандум — страница с подписями
Фото: BBC

В заметке BBC также есть фото лидеров пяти стран во время собрания "Взаимодействие в рамках повышения глобальной безопасности": видим лидера Беларуси Александра Лукашенко, тогдашнего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, лидеров США Клинтона, РФ — Ельцина, Украины — Кучму.

Будапештский меморандум, политики, 1994 год Fullscreen
Будапештский меморандум — фото политиков США, РФ, Украины и др. в 1994 году
Фото: BBC

BBC привело комментарий главы МИД Андрея Сибиги относительно меморандума и обязательств стран-гарантов безопасности. Чиновник пояснил, что во время разговора с представителями стран НАТО он будет обсуждать другую концепцию безопасности — "мир через силу".

"Этот документ или бумага не смог обеспечить украинскую или трансатлантическую безопасность. Поэтому мы должны избежать повторения этих ошибок", — привели журналисты слова Сибиги.

Будапештский меморандум — детали

Отметим, Будапештский меморандум — документ, подписанный 5 декабря 1994 года, согласно которому Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности. В рамках этого соглашения страна отдала ядерные боеголовки и избавилась от средств для запуска — ракет, пусковых установок и стратегических бомбардировщиков. 3 декабря 2024 года Андрей Сибига привез украинскую копию документа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы говорить о российско-украинской войне и о том, как вступление в альянс может помочь ее закончить.

Напоминаем, 29 ноября экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал политиков своей страны разместить войска в Украине и объяснил, какие задачи они будут выполнять.