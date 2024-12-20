Келлог в Киеве: что посланник Трампа говорит о готовности Путина к миру и почему это настораживает

Будущий представитель администрации Трампа по Украине и России Кит Келлог заявляет о готовности обеих сторон к мирному урегулированию. Зато президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина пока "недостаточно сильна" для осуществления тех или иных дипломатических шагов. Чем обусловлен определенный диссонанс в риторике Киева и Вашингтона, выяснял Фокус.

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Президент Владимир Зеленский в ночь на четверг, 19 декабря подтвердил информацию Reuters о том, что будущий спецпредставитель Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог посетит Украину еще до инаугурации новоизбранного президента США. "Мы ожидаем господина Келлога в начале января и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду", — отметил глава государства, ссылаясь на ранее озвученные господином Келлогом идеи о прекращении российско-украинской войны. Вместе с тем украинский лидер, выразив определенный скепсис относительно успеха миссии господина Келлога, добавил: "Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны".

Между тем сам Кит Келлог в эфире Fox News заявил (видео) , мол, считает, что сейчас и Украина, и РФ готовы говорить о мире — главным образом из-за того, что обе стороны "истощены".

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"После 1000 дней войны… крупнейшей и самой длинной со времен Второй мировой войны, пора уже ей закончиться. Я верю, что президент Трамп выполнит это обещание, которое он дал Америке и миру", — акцентировал Кит Келлог. Подчеркнув, что российско-украинская полномасштабная война напоминает войну на истощение, будущий спецпосланник Трампа резюмировал: "Представьте себе бой в клетке. У вас есть два бойца, и оба хотят остановиться. Вам нужен рефери, чтобы их разделить. И я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать".

Кит Келлог не стал отрицать, что в начале января 2025 года планирует посетить Киев и "несколько других европейских столиц", поскольку следующая президентская администрация пытается "как можно скорее положить конец российско-украинской войне".

Между тем команда Дональда Трампа, по словам самого же новоизбранного президента США, сейчас все еще размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине. В то же время будущий глава Белого дома на днях заверил, что достиг на пути к миру "некоторого прогресса".

Что является основой для проведения паритетных мирных переговоров

Выразив убеждение в том, что Путин не хочет завершения войны и в обратное верят разве что некоторые представители команды Трампа, политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом констатировал: "Сейчас определенный дисбаланс наблюдается не в готовности к переговорам, а в том, что Россия всячески пытается навязать переговоры на своих условиях, не прекращая войны. В этом есть большая проблема и в этом смысле слова Зеленского о том, что Украина не готова к дипломатическим шагам — это призыв к западным партнерам. Суть этого призыва заключается в том, чтобы сначала Украина была усилена в военном плане, а уже после этого стартовали переговоры. То есть, речь о том, чтобы не ставить телегу впереди лошади, а действовать с точки зрения выравнивания ситуации".

Если несколько абстрагироваться от позиции США, замечает политолог, можно предположить, что "более-менее паритетные переговоры" могут начаться только тогда, когда удастся остановить врага на поле боя, что является ключевой переговорной предпосылкой. Отталкиваясь от этого тезиса, эксперт отмечает: "Чтобы эта предпосылка стала реальностью, усилий наших западных партнеров недостаточно. Сейчас нужна максимальная концентрация внутри страны, и, возможно, новая тактика на Востоке. Именно это сейчас должно быть задачей номер один. Поэтому некоторым нашим политикам не о выборах необходимо думать, а о том, как остановить врага и приблизить таким образом завершение войны".

Моделируя ситуацию относительно деятельности будущего спецпредставителя Трампа по российско-украинской войне, Владимир Фесенко отметил следующее:"Миссия Келлога, так или иначе будет продолжаться и Украина не сможет отказаться от предложений по переговорам, ведь в противном случае мы рискуем потерять американскую помощь".

Отвечая на уточняющий вопрос, сможет ли официальный Киев в такой ситуации сочетать гибкость и принципиальность, политолог резюмировал: "По крайней мере, пока что Украине это удается. Здесь в качестве наглядного примера можно привести недавнее интервью Зеленского Le Parisien, в ходе которого он, очень реалистично оценив военную ситуацию, сказал, что Украина сегодня не имеет сил вернуть оккупированные территории. Это — пример гибкости и принципиальности, ведь это является опосредованным сигналом о готовности прекращения огня по линии фронта, без признания при этом оккупированных территорий российскими. Еще один свежий пример касается сокращения армии. Да, говорит Зеленский, мы готовы к переговорам, но для нас недопустимо разоружение, поскольку главная гарантия безопасности для нас на будущее — это сильная и мощная армия, особенно если не будет членства в НАТО".

Зеленский утверждает, что Украина готова к переговорам, но для страны недопустимо разоружение Фото: Скрин видео

В целом, по мнению Владимира Фесенко, сейчас Киев и Москва фактически синхронно повышают ставки и Украина постоянно демонстрирует, что не желает договариваться на условиях РФ. Именно в этом, убежден политолог, и кроется ключевой смысл последних заявлений президента Зеленского о прекращении войны. При этом, замечает эксперт, на фоне заметного переговорного процесса США с Украиной, мы не видим каких-то заявлений и требований со стороны Соединенных Штатов к России, "и это очень настораживает".

На основании чего команда Трампа будет менять свою позицию по мирному процессу

Отметив определенный содержательный диссонанс в заявлениях Зеленского с одной стороны и представителей избранного президента США — с другой, политолог Дмитрий Левусь в разговоре с Фокусом акцентировал: "Этот диссонанс на днях очень верно объяснил Зеленский, отметив, что у господина Трампа пока нет полного доступа к информации, например, от ЦРУ, Пентагона, дипломатических каналов и тому подобное. Собственно, этот факт в определенной степени и определяет нынешние заявления, которые звучат из уст того же Келлога. Ну, и опять же, здесь очевидно непреодолимое желание трамповской команды схватить здесь и сразу себе добычу по прекращению российско-украинской войны".

По убеждению эксперта, реализовать вышеупомянутое стремление Дональду Трапму не удастся: "Толкование свежих заявлений Пескова, а также известного своим хамством заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова относительно возможностей завершения войны, свидетельствуют о спекулятивных игрищах Москвы на желании Трампа быстро поставить точку в этой истории. Ведь, посмотрите, Песков, например, заявляет, что лучший метод достичь целей "СВО" — это переговоры".

Как бы там ни было, но реальность, считает Дмитрий Левусь, непременно внесет свои коррективы в позицию Трампа, а затем и господина Келлога. "То, что будущий представитель США по Украине и РФ сейчас пытается найти какие-то положительные знаки со стороны страны-агрессора, хорошо, но заявление господина Келлога о готовности России к переговорам — не просто оптимистично, а оптимистично щедро преувеличено".

Что же касается свежих заявлений Зеленского, то политолог считает, что действующий глава государства "правдами — не правдами" пытается добиться от Запада усиления Киева в военном плане с тем, чтобы у Российской Федерации не было возможности диктовать свои переговорные условия, не прекращая при этом боевых действий и разрушая гражданскую инфраструктуру Украины. Предварительно разделив мнение президента Украины относительно того, что Путин на самом деле не хочет прекращения войны, политолог добавил, мол Кремль, пока у Трампа не лопнет терпение, "будет водить манипулятивно-провокационные хороводы с Келлогом" и другими представителями будущей администрации президента США.