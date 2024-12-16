Завоевывает TikTok: чего и зачем добивается Бойко, заявляя о "радикализме" в Украине

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде, которая создана из бывших членов запрещенной ОПЗЖ, Юрий Бойко заявил о разгуле в Украине "радикалов", которые сносят памятники, переименовывают города, фактически осуществляя языково-духовный "геноцид". Что может крыться за подобными выпадами, выяснял Фокус.

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В воскресенье, 14 декабря, нардеп Юрий Бойко опубликовал видео в TikTok на фоне икон, где заявил о неназванных "радикалах", которые "начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям разговаривать на родном языке и ходить в ту церковь, в которую они хотят".

"Сегодня мы видим, что это движение продолжается, насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас — тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей", — подытожил бывший сопредседатель запрещенной ОПЗЖ, не указав при этом на конкретные факты "насилия" или же данные социологических опросов, которые были бы наглядным подтверждением его тезисов.

Какую реакцию власти и соцсетей вызвало заявление Бойко

На заявление Бойко предельно оперативно отреагировали на Банковой. В частности, руководитель ОП Андрей Ермак написал в Telegram следующее: "Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас".

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко отметил: "Странно слышать от Юрия Бойко в 2024 году слова о "радикалах", какие-то "языковые запреты", тезисы о церкви, которые распространяют обычно россияне и о насилии над людьми, без упоминания России. Хочу напомнить Бойко, что единственные, кто совершает насилие над украинцами — это русские… И было бы очень полезно, если бы народный депутат (если конечно он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал. Впрочем, видим несколько иное. И это откровенно, мягко говоря, возмущает".

Немалую волну возмущения заявление Юрия Бойко вызвало и в так называемом патриотическом сегменте соцсетей. В частности, известная телеведущая Янина Соколова считает, "что если СБУ не займется господином Бойко, то это будет считаться государственной изменой со стороны правоохранительной системы и высшего политического командования". Кроме того, журналистка призывает поддержать петицию о лишении Юрия Бойко звания Героя Украины, которое ему еще в 2004 году присвоил тогдашний президент Леонид Кучма.

В свою очередь политолог Михаил Бесараб убежден, что Юрию Бойко с соответствующими заявлениями не было бы места в публичном пространстве, если бы речь в Украине велась бы "не о мире и выборах, а только о победе над врагом". В целом же, многие эксперты выражают убеждение, что подобным обращением нардеп замеряет общественный градус и лояльность украинцев к чувствительным сферам, так или иначе связанным с РФ. Между тем аналитики, с которыми пообщался Фокус, рассматривают ситуацию в несколько более широком диапазоне.

Как и для чего Бойко использует "вирус" Порошенко

В частности, политолог Виктор Небоженко в разговоре с Фокусом акцентирует: "Россия, нутром чувствуя, что Запад заставит ее и Киев подписать мирное соглашение, после чего Украина будет вынуждена перейти от военного положения к мирному. И на следующий же день после того, как мирное соглашение будет заключено, Россия развернет новую холодную гибридную войну против Украины, которая будет формировать "своих" политиков и "свои" политические силы. Если же говорить конкретно о Бойко и его заявлении, которое наделало немало шума, то следует понимать, что его — заявления — содержательное наполнение — это эхо "армовира" (имеется в виду слоган пятого президента "Армия. Язык. Вера" — ред.) некоего троянского коня, запущенного предыдущей властью. И сегодня Россия, а также отечественные политики, которые на нее ориентируются, включила "армовир", как фактор разрушения Украины изнутри".

Ключевая ставка РФ, считает эксперт, делается на то, чтобы наглядно продемонстрировать миру "знаменитый тезис рос пропаганды" о том, что в Украине идет гражданская война. "Кто заставил Порошенко занести в Украину вирус "армовира" можно лишь догадываться, но факт остается фактом: он предоставил три самых "жирных" во всех смыслах козыря в руки Кремля, — констатирует Виктор Небоженко.

По его убеждению, возвращение в публичный дискурс тематических кейсов по армии, языку и вере может вызвать большое общественное напряжение: "Вы же только посмотрите, как оперативно засуетились некоторые "эксперты", заявляя, что украинская армия, мол, слабая, и тому подобное. Можно себе только представить градус ненависти от таких разговоров со стороны людей, которые придут с войны, а это миллион человек! Они же будут звереть, слушая подобные разговоры из уст какого-то сытого чиновника".

В данном контексте Виктор Небоженко отдельно отмечает, что около 70% соцсетей в Украине прямо или завуалировано являются пророссийскими, а затем, обсуждение в них сверхчувствительных тем непременно приведет к общественному конфликту. Что же касается "радикализма", о котором заявляет Бойко, то политолог, акцентируя, что любое воюющее государство является априори радикальным, отвергает даже мысль о том, чтобы Украина здесь и сейчас заняла пацифистскую позицию, "потому что мы и так едва дышим и именно радикализм и то, что мы стоим на цыпочках, нас спасает".

Что связывает заявления Бойко и рождественское шоу Клопотенко

В свою очередь политолог Алексей Буряченко в разговоре с Фокусом назвал скандальное заявление Бойко политической артподготовкой к полноценной мирной жизни, непременной компонентой которой является электоральный кейс. "Юрий Бойко четко очертил три кейса, которые предлагает в качестве костяка своей будущей политической риторики: антисоветизация, язык и вера. И обратите внимание, что каким-то странным образом синхронно с заявлением Бойко в соцсетях произошла буквально бомбардировка с негативной коннотацией рождественского кулинарного проекта в Лавре Клопотенко. Как по мне, это в определенной степени связанные вещи. Чрезвычайно возбужденная реакция соцсетей вызывает подозрение, что кому-то дали отмашку массово реагировать на все эти сентенции, в том числе благодаря техническому разгону тем, которые поднимались Бойко", — отметил эксперт, добавляя при этом, что пока продолжается горячая фаза войны, "умышленно и манипулятивно, как это делает Бойко" раскачивать чувствительные темы, означает играть в ворота украинской национальной безопасности.

Фрагмент со съемок шоу в Лавре Фото: Скрин видео

В то же время эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом отметил следующее: "С началом полномасштабной войны политические персонажи, которые, скажем так, олицетворяли определенные пророссийские политические взгляды практически исчезли с публичной арены. Но сейчас они стремятся напомнить о себе, несмотря на бессмысленность самой идеи любых выборов во время войны. С другой стороны, это игра против президента Зеленского, который постоянно в своих выступлениях подчеркивает необходимость внутреннего единства".

Какой медийной цели стремится достичь Юрий Бойко

В публичной активизации нардепа Бойко исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов видит попытку апробирования нового инструментария в виде сети TikTok.

"Очевидно, вдохновившись результатом пророссийского кандидата в президенты Румынии, который проводил свою кампанию именно в TikTok и никогда не был фаворитом, господин Бойко хочет максимально расширить нишу своих политических симпатиков и делает это, поднимая очень чувствительные темы, абсолютно сознательно. Другое дело, что говоря о каком-то украинском "радикализме" по отношению к чему-то российскому — языку или церкви, Бойко в определенной степени оправдывает агрессию РФ. И в этом ему очень помогает Telegram, где действует огромное количество пророссийских проектов, которые, давайте будем честными, иногда имеют миллион и более подписчиков. Если же сюда еще приплюсовать прихожан УПЦ МП, то есть серьезный риск того, что когда-то в следующем парламенте партия Бойко может стать чрезвычайно влиятельной", — отмечает эксперт в комментарии Фокусу.

Именно на важности медийной компоненты акцентирует в разговоре с Фокусом и политолог Алексей Якубин: "Во время своей предвыборной кампании Трамп активно использовал TikTok. Делал это и кандидат в президенты Румынии. Теперь вот Бойко пошел осваивать этот "лес". Но на самом деле сейчас не только Бойко, но и другие украинские политики пытаются заранее застолбить за собой определенные медийные площадки на будущее. Все прекрасно понимают, что рейтинги телемарафона, несмотря на огромные бюджетные вливания, низкие и постоянно падают. На фоне этого люди постоянно ищут другие источники информации. В этом смысле заявление Бойко на конкретной платформе — это попытка охватить как можно большую часть TikTok-аудитории".

По мнению эксперта, заявление Бойко свидетельствует о том, что в украинском обществе остаются люди, которые занимают несколько отличную от официальной позицию по вопросам языка, культуры и тому подобное. При этом, отмечает Алексей Якубин, это вовсе не означает, что они выступают против Украины.

В целом, констатирует политолог, сегодня складывается устойчивое впечатление, что весь украинский политикум находится на низком старте. Предчувствуя "заморозку" войны, которой "скорее всего добьется Трамп", ключевые игроки, заключает политолог, пытаются находиться "в полной боевой готовности" о возвращении полноценной демократической общественно-политической жизни.