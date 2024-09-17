Российское агентство раскручивало политический проект Медведчука : расследование "Схем"

Аналитики команды отмечают, что фигура Медведчука вызывает преимущественно негативные комментарии в российской соцсети "Вконтакте". В частности, речь идет о том, что негативных комментариев — 76%.

Related video

Российское "Агентство социального дизайна" или "АСД", которое связано с российским политтехнологом Ильей Гамбашидзе, стоит за запуском и медийным сопровождением "политического движения" "Другая Украина" обвиненного в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом говорится в материале проекта Радио Свобода "Схемы".

Журналистам попали в руки внутренние документы "АСД" и обнаружили файл с формулировками основных задач, определенностью целевой аудитории, идеологии проекта, направлений и видов работ, а также указанные показатели эффективности.

Медведчука в документах предлагали называть "последовательным борцом за мирное будущее Украины", который "рассказывает о преимуществах начала мирного диалога как об альтернативе возможной ядерной войны". Также он должен был продвигать тезисы, что "Украину должны прекратить использовать как полигон для испытаний западного оружия".

В комплекс работ агентства входили:

аналитика,

написание текстов на сайт,

публикации в СМИ и в соцсетях с удалением неугодных комментариев;

написание комментариев в поддержку Медведчука и его Движения,

иллюстрации и графики.

В полученных документах есть отчеты о проделанной работе, где аналитики команды отмечают, что фигура Медведчука вызывает преимущественно негативные комментарии в российской соцсети "Вконтакте". В частности, речь идет о том, что таких комментариев — 76%. В них пользователи соцсетей обвиняют Виктора Медведчука в продажности, бегстве из Украины и тому подобное.

Впрочем, несмотря на это агентство продолжило "раскручивать" Медведчука и составлять планы по продвижению проекта "Другая Украина" через ботов и фальшивых лидеров мнений.

"Схемы" также выяснили, что к "Другой Украине" присоединились политические комментаторы с уже закрытых пророссийских телеканалов, депутаты местных советов от ОПЗЖ и обвиняемые в государственной измене и сепаратизме политтехнологи. Они распространяют антиукраинские нарративы на страницах "Другой Украины" в соцсетях и на сайте "политического движения".

Напомним, что СМИ установили личность офицера ФСБ, который сотрудничал с Медведчуком. Андрей Шкрабо стал военным пенсионером, однако не прекратил деятельность, связанную со спецслужбами РФ, и работал под разным прикрытием не только в России, но и за рубежом, в частности и на оккупированных территориях Украины.