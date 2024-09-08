СМИ установили личность офицера ФСБ, который сотрудничал с Медведчуком: детали расследования

Андрей Шкрабо стал военным пенсионером, однако не прекратил деятельность, связанную со спецслужбами РФ, и работал под разным прикрытием не только в России, но и за рубежом, в том числе и на оккупированных территориях Украины.

Related video

Центр журналистских расследований установил личность сотрудника 5-й службы ФСБ Андрея Шкрабо, который для работы в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы был залегендирован как представитель руководства МЧС России. Он координировал действия с Виктором Медведчуком во время обменов пленных, удерживаемых в подконтрольных РФ псевдореспубликах "Л/ДНР". Об этом сообщается на сайте ЦЖР.

Так, в слитых и открытых базах РФ Центр журналистских расследований получил подтверждение, что Андрей Александрович Шкрабо (дата рождения 14 июля 1958 г., ИНН 773391110142) до июля 2014 года служил в в/ч 26047, принадлежащей 5-й службе ФСБ, полное название которой — Служба оперативной информации и международных связей.

Местом службы Шкрабо сначала был Калининград, а до распада Советского союза он служил в органах КГБ.

В 2014 году Андрей Шкрабо стал военным пенсионером, однако не прекратил деятельность, связанную со спецслужбами РФ, и работал под различным прикрытием не только в России, но и за рубежом, в том числе и на оккупированных территориях Украины.

Андрей Шкрабо

В июне 2014 года при участии России, Украины и ОБСЕ была создана "Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины" (ТКГ), местом работы которой был Минск. Народный депутат Ирина Геращенко, которая в то время была первым вице-спикером ВРУ, узнала его на фотографиях. Она вспомнила, что официально Россию представлял первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Степанов.

"Однако впоследствии он прекратил приезжать на заседание гуманитарной подгруппы в Минске. Вместо него появился некто Андрей, который называл себя представителем руководства МЧС, не уточняя ни должности, ни звания. Позже наши спецслужбы подтвердили, что он сотрудник ФСБ. Он мало говорил во время заседаний, в основном молчал, но все тщательно записывал и настаивал на присутствии представителей "Л/ДНР". Они прилетали в Минск вместе с россиянами из Москвы", — вспоминает Ирина Геращенко.

Также Андрей Шкрабо "засветился" как представитель России в гуманитарной подгруппе во время освобождения украинцев Владимира Жемчугова и Юрия Супруна на мосту в г. Счастье Луганской области 17 сентября 2016 года. По словам Ирины Геращенко, он приехал с ВОТ в автомобиле миссии ОБСЕ, незаконно пересекая государственную границу Украины.

7 декабря 2016 года Андрей Шкрабо участвовал в организации встречи народного депутата Украины Надежды Савченко с главарями сепаратистов Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске. Тогда в медиа его назвали "Андрей Шкряба" и "Олег Шкряба".

Андрей Шкрабо попал в кадр пропагандистского сюжета

При участии в составе гуманитарной подгруппы ТКГ Виктора Медведчука и Андрея Шкрабо освобождение украинцев было сведено к минимуму, в некоторые годы вообще не было обменов. В 2019 году Медведчук монополизировал тему освобождения пленных, где ему помогал Шкрабо.

29 декабря 2019 года Андрей Шкрабо "засветился" в кадре пропагандистского репортажа с крупнейшего в то время обмена, о котором было договорено в ходе встречи "Нормандской четверки". Тогда россияне и псевдореспублики освободили 76 украинцев, а Киев вернул на оккупированные территории 124 человека.

Также ЦЖР обнаружило, что Шкрабо был руководителем нескольких компаний и фондов, связанных с генералами ФСБ.

Напомним, что 3 сентября в СБУ сообщили о разоблачении агентурной сети российских спецслужб. Сеть действовала в Киеве, состояла из четырех человек. Один из членов действительно был экс-нардепом из "Партии регионов",