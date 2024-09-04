Следил за домом за деньги ФСБ: в СМИ назвали имя экс-нардепа, готовившего покушение на Гордона

За покушением на журналиста Дмитрия Гордона может стоять экс-депутат "Партии регионов" Виталий Грушевский, заявили журналисты. В СБУ пока что не подтвердили имени фигуранта.

Related video

К покушению на украинского телеведущего Дмитрия Гордона может быть причастен бывший народный депутат VII созыва от "Партии регионов" Виталий Грушевский. Согласно данным расследования, группа, в которую он, как подозревают, входил, кроме покушения, готовила диверсии на украинской железной дороге. Имя экс-нардепа назвали на портале "Телеграф".

Журналисты получили информацию от неназванных источников в правоохранительных органах. Собеседники заявили, что один из членов группировки — именно Виталий Грушевский. Источник "Телеграф" не привел никаких доказательств в пользу этой версии. В СБУ официально не подтвердили информацию.

Виталий Грушевский — 53-летний украинский политик, родом из Николаевской области. На выборах 2012 года жители мажоритарного округа №101 в Кировоградской области избрали его народным депутатом. Избрание — от "Партии регионов", указано на портале Верховной Рады. Во время событий Евромайдана и Революции Достоинства политик поддержал "диктаторские законы", которые существенно ограничивали свободу слова в Украине. После 2014 года Грушевский один раз выступил в поддержку Майдана, затем — в вышиванке появился в эфире российского пропагандиста Владимира Соловьева, напомнили на портале "Телеграф". После 2015 года какой-то активности фигуранта в сети не отыскалось, свидетельствует гугл-поиск.

Покушение на Гордона — что известно

Отметим, 3 сентября пресс-служба СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети российских спецслужб. Сеть действовала в Киеве, состояла из четырех человек. Один из членов действительно был экс-нардепом из "Партии регионов", говорилось в заявлении ведомства. Этот человек выполнял функции куратора. Другие фигуранты — это поставщик взрывчатки, исполнитель подрыва, наблюдатель. Задача группировки — диверсии на "Укрзализныце". ФСБ РФ требовало взорвать колею на Киевщине, по которой перевозилась военная техника Сил обороны. Перед этим группа выполнила диверсию — взорвали колею на Полтавщине. На одном из скриншотов, опубликованных СБУ — просьба проследить за домом Гордона и обещание отправить деньги на карточку.

Покушение на Гордона — скриншот переписки агентов Кремля

Правоохранители опубликовали фото подозреваемых, которых задержали в момент подготовки очередного преступления. Все фото заблюрены, поэтому не ясно, есть ли среди них Грушевский. Издание "Вечерний Киев" заявило со ссылкой на собственные источники, что речь идет о политике, названном в СМИ. При этом они показали фото возможного подозреваемого — это мужчина в синей рубашке.

Покушение на Гордона — фото возможного подозреваемого

Дмитрий Гордон высказал предположение относительно того, кто может быть заказчиком покушения на его жизнь. Согласно предположениям журналиста и ведущего, заказчик — сам президент РФ Владимир Путин.

Напоминаем, 27 августа росСМИ сообщили о гибели полковника ФСБ в Москве: мужчина погиб, подавившись куском мяса.