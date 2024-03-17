Умер известный украинский политик Геннадий Москаль

По словам нардепа Николая Княжицкого, политик умер после затяжной болезни.

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В воскресенье, 17 марта, на 74-м году жизни ушел из жизни известный украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Геннадий Москаль. Об этом сообщил украинский журналист, народный депутат Украины Николай Княжицкий в Facebook.

"Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым. Во время Революции Достоинства именно Геннадий Геннадиевич предупреждал журналистов Эспрессо о планируемых нападениях на вновь созданный канал Майдана, а впоследствии обнародовал планы власти Януковича на уничтожение Эс5 и других патриотических медиа…", — написал нардеп Николай Княжицкий.

Что известно про Геннадия Москаля

Геннадий Москаль — украинский политик и юрист, который ранее занимал пост главы Закарпатской областной государственной администрации. Он также являлся генерал-лейтенантом милиции, обладал степенью кандидата юридических наук, полученной в 2002 году, и является доцентом с 2005 года. Господин Москаль также известен как народный депутат Украины, представляющий фракцию партии "Батькивщина".

Геннадий Москаль

В 2011-2013 входил в состав политической партии "Фронт Змін", однако после ее вливания в "Батькивщину" перешел с другими однопартийцами в новую партию, получив место в политическом совете "Батькивщины".

С 2007 года Народный депутат Украины VI и VII созывов, с декабря 2012 года первый заместитель председателя комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации с 5 марта 2015 года. С 15 июля 2015-го по 11 июня 2019-го — снова глава Закарпатской ОГА.

Напомним, что 21 февраля стало известно о том, что в Украине умер политик и диссидент Степан Хмара. Ему было 86 лет.