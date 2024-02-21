"Так любил Украину и украинцев": умер бывший народный депутат и диссидент Степан Хмара (фото)

Степан Хмара был правозащитником, политзаключенным и борцом за независимость Украины во времена Советского Союза. В 2006 году получил звание Героя Украины.

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В Украине умер политик и диссидент Степан Хмара. Ему было 86 лет. О смерти супруга сообщила жена Роксолана Хмара у себя в Facebook 21 февраля.

"Не хочу в это поверить. Не хочу писать это. Мой самый дорогой мужчина умер. Все. Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу!" — написала она.

Роксолана Хмара отметила, что он очень любил Украину и украинцев.

"Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она воскреснет!" — написала она.

Роксолана Хмара о смерти мужа Фото: Скриншот

Кто такой Степан Хмара

Степан Хмара — борец за независимость Украины, политик, правозащитник, диссидент в период перестройки, политзаключенный времен СССР, народный депутат Украины I, II и IV созывов. В 2006 году получил звание Героя Украины. Кавалер ордена Свободы и князя Ярослава Мудрого V степени.

Ранее сообщалось, что умер известный украинский актер Виктор Раду. Он 37 лет посвятил работе в театре. Участвовал в съемках различных советских фильмов. На днях стало известно, что его сердце не выдержало.