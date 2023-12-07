Боролся за жизнь 3 месяца: от ранения на фронте умер актер Василий Кухарский (фото)

Василий Кухарский сыграл главную роль в украинском детективе времен казачества "Максим Оса и золото Песиголовца". В активе актера — несколько десятков ролей в кино и театре.

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В четверг 7 декабря в Киевском военном госпитале умер актер и боец ВСУ Василий Кухарский. Мужчина получил тяжелые ранения на фронте, несколько месяцев лечился, но погиб от травм. О смерти бойца рассказали на странице Facebook Киевского академического драматического театра на Подоле.

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В заметке лаконично сообщили, что актера не стало. Указали, что о дате захоронения сообщат позже.

"Он так и не смог вернуться к жизни", — отметили представители театрального коллектива.

В первые дни российского вторжения Кухарский ушел на войну: об этом рассказал режиссер Олесь Санин. По словам режиссера, актер получил тяжелое ранение осенью 2023 года и с сентября лечился в военном госпитале в Киеве.

Смерть Василия подтвердила его жена Наталья Гордей-Кухарская. Женщина написала, что не стало "прекрасного мужа, настоящего воина, мужественного казака, талантливого актера, папы".

"Дорогой и родной, миленький котенок — лети высоко. И будь рядом всегда", — говорится в сообщении Натальи.

Гибель актера также прокомментировала режиссер Ирина Цилык. Она выразила соболезнования жене, семье и всем, кто знал Василия.

"Гибнут наши воины, наши казаки, наши художники. Этот список уже бесконечный. Как же больно", — написала Цилык.

Василий Кухарский — детали биографии

Василий Кухарский родился 2 декабря 1981 года, получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и ТВ имени Ивана Карпенко-Карого. 42-летний украинский актер сыграл в 40 фильмах и работал в театре — в "Театре на Подоле", театре "Ателье 16".

Максим ОСА — последняя роль Кухарского

В 2022 году на стриминговом сервисе Netflix вышла лента "Максим Оса и золото Песиголовца". Актер сыграл главную роль — казака Максима Осы. Фильм — первая украинская экранизация по мотивам комикса. Согласно сюжету, казака Осу подозревали в убийстве побратимов, перевозивших золото. Чтобы доказать свою невиновность, он должен отыскать настоящего убийцу, которого описывают как чудовище "песиголовец".

Критики высоко оценили ленту и сравнивали ее с "Ведьмаком", фильмами Квентина Тарантино и "Ведьмой из Блэр".

Василий Кухарский в роли Максима Осы Казак Максим Оса, герой комикса Василий Кухарский с партнершей по фильму Василий Кухарский с казацкой саблей Максим Оса — постер к фильму

Напоминаем, 16 ноября стало известно о гибели на фронте боксера Ивана Солтисик. Боец служил в подразделении "Эдельвейс" и погиб на самом горячем участке фронта в Донецкой области, написали его собратья. 17 ноября СМИ написали о смерти марафонца Сергея Иваненко: это произошло в районе Авдеевки, сообщили в Министерстве молодежи и спорта.