Полег в бою в день своего 25-летия: погиб командир подразделения 72-й ОМБр Сергей Иконников

Сергей Иконников был самым молодым командиром подразделения 72-й ОМБр. У него подорвался вражеский FPV, который был начинен взрывчаткой и металлическими элементами.

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На Угледарском направлении во время вражеского штурма погиб самый молодой командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы" Сергей Иконников. Он погиб в бою в день своего 25-летия. Об этом сообщил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook.

"Как больно... несправедливо, когда уходят совсем юные ребята. Еще вчера мы поздравили Сергея с его 25-летием в мессенджере. Сообщения остались непрочитанными... В тот день он только успел написать в фейсбуке, что бои ожесточенные, а враг лезет и лезет. Некогда праздновать... В свой день рождения Сергей ушел на щите", — написал Петр Порошенко.

По его словам, это произошло 14 октября около 14:00. В то время, когда защитник двигался на свою позицию, у него подорвался вражеский FPV, который был начинен взрывчаткой и металлическими элементами.

В последнем посте на странице в Facebook Сергей Иконников написал, что продолжаются тяжелые бои, поэтому ему совсем не до праздников.

"День, который должен был бы быть особенным, но в то же время стал самым сложным днем за последние месяцы. В такой ситуации совершенно не до своего 25-летия... Мы со своей стороны держимся. Очень сложно, но держимся...", — отметил Сергей.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Сергей Иконников служил в 206 батальона на Киевщине, а затем на востоке защищал наше государство.

Ранее, 12 октября сообщалось, что на Луганщине погиб 21-летний активист и боец ССО Сергей Молчанов. Он мечтал превратить Мариуполь в центр "Пласта" на востоке Украины и развивать движение в родной Харьковской области.