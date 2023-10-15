Поліг у бою в день свого 25-річчя: загинув командир підрозділу 72-ї ОМБр Сергій Іконніков

Сергій Іконніков був наймолодшим командиром підрозділу 72-ї ОМБр. Біля нього підірвався ворожий FPV, який був начинений вибухівкою та металевими елементами.

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На Вугледарському напрямку під час ворожого штурму загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї ОМБр "Чорні Запорожці" Сергій Іконніков. Він поліг у бою в день свого 25-річчя. Про це повідомив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.

"Як боляче… несправедливо, коли йдуть зовсім юні хлопці. Ще вчора ми привітали Сергія з його 25-річчям у месенджері. Повідомлення залишилися непрочитаними… У той день він лише встиг написати у фейсбуці, що бої запеклі, а ворог лізе і лізе. Ніколи святкувати… У свій день народження Сергій пішов на щиті", — написав Петро Порошенко.

За його словами, це відбулось 14 жовтня приблизно о 14:00. В той час, коли захисник рухався на свою позицію, біля нього підірвався ворожий FPV, який був начинений вибухівкою та металевими елементами.

В останньому дописі на сторінці у Facebook Сергій Іконніков написав, що тривають важкі бої, тому йому зовсім не до свят.

"День, який мав би бути особливим, але в той самий час став найскладнішим днем за останні місяці. В такій ситуації абсолютно не до свого 25-річчя… Ми зі свого боку тримаємось. Надзвичайно складно, але тримаємось…" – зазначив Сергій.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Сергій Іконніков служив у 206 батальйону на Київщині, а згодом на сході захищав нашу державу.

Раніше, 12 жовтня повдомлялося, що на Луганщині загинув 21-річний активіст і боєць ССО Сергій Молчанов. Він мріяв перетворити Маріуполь на центр "Пласту" на сході України та розвивати рух у рідній Харківщині.