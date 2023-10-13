На Запоріжжі у боях із росіянами загинув вихованець київського "Динамо"

Футбольний клуб висловив найглибші співчуття рідним і близьким загиблого, а також наголосив що спортсмен зробив великий подвиг заради усього українського народу.

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Футболіст Олександр Щетінін, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув у Запорізькій області. У пресслужбі київського "Динамо" опублікували подробиці.

Колишнього гравця "біло-синіх" окупанти вбили під час боїв на Запорізькому напрямку. Це відбулося 29 вересня.

"Страшна, жорстока війна забрала життя ще одного захисника України", – йдеться у дописі.

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Футбольний клуб "Динамо" висловив найглибші співчуття рідним і близьким загиблого. У столичній команді наголосили, що подвиг вихованця будуть пам'ятати віками.

Олександр Щетінін – біографія

Олександр Сергійович Щетінін народився у 1990 році. Він навчався в академії київського "Динамо". Футболіст грав за команду "Локомотив", що вважалася філіалом столичного клубу. На фронті отримав псевдо "Динамо".

Загибель футболістів на війні з Росією

На фронті, як стало відомо у червні, загинув український футболіст Кирило Молоков. Український захисник отримав смертельні поранення під час штурму позицій російських військ. Він був вихованцем МСК "Дніпро". Інформацію щодо загибелі бійця повідомив директор клубу Юрій Гончаров.

На фронті загинув футболіст Микола Жидков, який призупинив кар'єру в Польщі та повернувся до України, щоб піти на службу до ЗСУ. У клубі Węgrzcanka повідомили, що Жидков був дуже приємною, ввічливою та чуйною людиною. Серед колег та друзів усі його добре розуміли та співчували Україні, яка й надалі протистоїть російським окупантам.

Нагадаємо, 11 жовтня у Луганській області загинув 21-річний активіст і боєць ССО Сергій Молчанов. У перші дні масштабного російського вторгнення він поїхав добровольцем до Києва, а звідти — на найгарячіші напрямки фронту.