В Запорожской области в боях с россиянами погиб воспитанник киевского "Динамо"

Футбольный клуб выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, а также отметил, что спортсмен совершил великий подвиг ради всего украинского народа.

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Футболист Александр Щетинин, защищая Украину от российских захватчиков, погиб в Запорожской области. В пресс-службе киевского "Динамо" опубликовали подробности.

Бывшего игрока "бело-синих" оккупанты убили во время боев на Запорожском направлении. Это произошло 29 сентября.

"Страшная, жестокая война унесла жизнь еще одного защитника Украины", — говорится в заметке.

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Футбольный клуб "Динамо" выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. В столичной команде отметили, что подвиг воспитанника будут помнить веками.

Александр Щетинин — биография

Александр Сергеевич Щетинин родился в 1990 году. Он учился в академии киевского "Динамо". Футболист играл за команду "Локомотив", которая считалась филиалом столичного клуба. На фронте получил псевдоним "Динамо".

Гибель футболистов на войне с Россией

На фронте, как стало известно в июне, погиб украинский футболист Кирилл Молоков. Украинский защитник получил смертельные ранения во время штурма позиций российских войск. Он был воспитанником МСК "Дніпро". Информацию о гибели бойца сообщил директор клуба Юрий Гончаров.

На фронте погиб футболист Николай Жидков, который приостановил карьеру в Польше и вернулся в Украину, чтобы пойти на службу в ВСУ. В клубе Węgrzcanka сообщили, что Жидков был очень приятным, вежливым и отзывчивым человеком. Среди коллег и друзей все его хорошо понимали и сочувствовали Украине, которая и в дальнейшем противостоит российским оккупантам.

Напомним, 11 октября в Луганской области погиб 21-летний активист и боец ССО Сергей Молчанов. В первые дни масштабного российского вторжения он поехал добровольцем в Киев, а оттуда — на самые горячие направления фронта.