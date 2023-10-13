Футболист "Шахтера" не вернулся в Украину после матча в Бельгии, — СМИ (фото)

Полузащитник, подписавший новый пятилетний контракт, по информации Telegram-канала "Брутальний футбол", решил сбежать в Россию.

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Футболист донецкого "Шахтера" Александр Распутько не вернулся в Украину после игры против "Антверпена" 4 октября в Юношеской лиге УЕФА. Об этом сообщает "Динамомания".

Украинская команда возвращалась из Бельгии самолетом. Накануне игрок договорился с "Шахтером" о новом пятилетнем контракте, поэтому никаких предпосылок для таки действий с его стороны не было. Клуб внес 19-летнего Распутько в заявку на матч с "Антверпеном".

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Представители коллектива пытались найти футболиста в аэропорту. Результатов это не дало. Поиски завершились тем, что форму Распутько нашли на территории аэропорта. Она была аккуратно сложена.

Активности футболиста в социальных сетях не зафиксировано. Вероятно, он удалил свои учетные записи и фотографии. Александр Распутько перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение футбольному сообществу Украины до сих пор неизвестно.

Александр Распутько

По информации Telegram-канала "Брутальний футбол", Александр Распутько не остался в Европе. Он якобы сбежал на территорию России.

Пока официально реакции представителей "Шахтера" на сообщения о побеге своего футболиста не было.

Футболист Александр Распутько

Александр Распутько является воспитанником Академии "Шахтера". Он начинал выступления в U9. Со второго круга сезона-2020/21 в команде U19. Впоследствии полузащитник становился чемпионом Украины с U14 (2018), U15 (2019) и U17 (2021). Александр Распутько играл в центре поля и отличался своими действиями в отборе мяча.

Напомним, российские захватчики на фронте убили брата вратаря донецкого "Шахтера". 12 сентября стало известно, что в Луганской области погиб военный и родной брат вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрия Резника Сергей. Он погиб 7 сентября 2023 года, подорвавшись на мине.