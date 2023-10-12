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Стиль жизни

Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью в Иране: что случилось

Криштиану Роналду, Иран, художница
Фото: alnassr/instagram | Криштиану Роналду и иранская художница Фатима

Футболист позволил себе поведение, которое запрещено строгими законами Ирана. Несмотря на то, что все случилось почти месяц назад, широкую огласку эта история получила только сейчас.

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38-летний португальский футболист Криштиану Роналду, который сейчас играет за саудовский клуб "Ан-Наср", снова попал в неприятности. Это произошло по время визита команды в Тегеран (Иран), где перед матчем первого тура Лиги чемпионов Азии с хозяевами поля "Персеполисом" на стадионе "Азади" футболист встретился со своими поклонниками, в том числе с художницей по имени Фатима, сообщает Index HR.

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Во время общения с художницей с инвалидностью, которая передвигается в коляске, Роналду обнял и поцеловал ее. Несмотря на то, что это имело место еще 18 сентября, на видео с этим моментом, которое разлетелось по сети, обратили внимание только сейчас, и ответ Ирана не заставил себя ждать.

Иранские СМИ сообщили, что теперь Роналду грозит 99 ударов плетью, если он еще раз въедет в страну, поскольку он нарушил строгие законы, действующие в государстве.

Роналду присоединился к команде "Аль-Наср" 30 декабря 2022 года. Всего за сборную Саудовской Аравии он сыграл 30 матчей, забив 25 голов и сделав восемь результативных передач.

Ранее у футболиста уже были проблемы, связанные с незнанием местных обычаев. В августе во время матча полуфинала Клубного кубка арабских чемпионов, на котором встретились клуб Криштиану Роналду "Аль-Насра" и иракский клуб "Аль-Шорта", Роналду после забитого гола перекрестился. В Саудовской Аравии запрещены жесты, связанные с христианской верой, поэтому поведение футболиста вызвало шквал осуждения. Ему даже грозил арест.

Ранее Фокус писал о том, что в Иране фанаты Роналду долго бежали за клубным автобусом, в котором ехал португальский футболист.