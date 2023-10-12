Кріштіану Роналду загрожує 99 ударів батогом в Ірані: що сталося

Футболіст дозволив собі поведінку, яка заборонена суворими законами Ірану. Попри те, що все трапилося майже місяць тому, широкого розголосу ця історія набула тільки зараз.

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38-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду, який зараз грає за саудівський клуб "Ан-Наср", знову потрапив у неприємності. Це сталося під час візиту команди до Тегерана (Іран), де перед матчем першого туру Ліги чемпіонів Азії з господарями поля "Персеполісом" на стадіоні "Азаді" футболіст зустрівся зі своїми прихильниками, зокрема з художницею, на ім'я Фатіма, повідомляє Index HR.

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Під час спілкування з художницею з інвалідністю, яка пересувається у візку, Роналду обійняв і поцілував її. Попри те, що це було ще 18 вересня, на відео з цим моментом, що розлетілося мережею, звернули увагу лише зараз, і відповідь Ірану не змусила на себе чекати.

Іранські ЗМІ повідомили, що тепер Роналду загрожує 99 ударів батогом, якщо він ще раз в'їде до країни, оскільки він порушив суворі закони, що діють у державі.

Роналду приєднався до команди "Аль-Наср" 30 грудня 2022 року. Загалом за збірну Саудівської Аравії він зіграв 30 матчів, забивши 25 голів і зробивши вісім результативних передач.

Раніше у футболіста вже були проблеми, пов'язані з незнанням місцевих звичаїв. У серпні під час матчу півфіналу Клубного кубка арабських чемпіонів, на якому зустрілися клуб Кріштіану Роналду "Аль-Насра" та іракський клуб "Аль-Шорта", Роналду після забитого гола перехрестився. У Саудівській Аравії заборонені жести, пов'язані з християнською вірою, тому поведінка футболіста викликала шквал осуду. Йому навіть загрожував арешт.

Раніше Фокус писав про те, що в Ірані фанати Роналду довго бігли за клубним автобусом, в якому їхав португальський футболіст.