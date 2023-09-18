Зустріч із кумиром: в Ірані фанати Роналду довго бігли за клубним автобусом (відео)

36-річний футболіст подякував уболівальникам за чудове прийняття, яке вони йому влаштували, і тим самим виправдав їхні очікування. Однак на цьому все не закінчилося.

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18 вересня, у понеділок, п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду прибув до Ірану, щоб узяти участь у своєму першому матчі Ліги чемпіонів АФК 2023-24 за саудівський клуб "Аль-Насср" проти "Персеполіса". Про це пише Storts Tiger.

Під час його першого візиту в країну шанувальники португальського футболіста, які зібралися на вулицях Тегерана, щоб побачити спортсмена, виконали пісню "Siuuu" на честь його святкування голу, передчуваючи те, що вони зможуть спостерігати далі.

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Видання зазначає, що "Аль-Насср" потрапив до групи E Ліги чемпіонів АФК 2023-24 разом з іранським клубом "Персеполіс", катарським клубом "Аль-Духайль" і таджицьким клубом "Істіклол". Найкращий фініш саудівського клубу в цьому футбольному турнірі припав на 1995 рік, коли він посів друге місце, програвши південнокорейському клубу Seongnam FC.

У вірусному відеоролику, опублікованому в X (Twitter), іранські вболівальники безперервно скандують ім'я "Роналду", після того, як вони кілька разів виконали пісню "Siuuuu". Уболівальники були в такій ейфорії від зустрічі з суперзіркою футболу, що продовжували повторювати культове святкування голу.

Через деякий час автобус команди "Аль-Насср" із Кріштіану Роналду на борту проїхав вулицею Тегерана, де зібралися численні вболівальники. 36-річний футболіст подякував уболівальникам за чудове прийняття, яке вони йому влаштували, і тим самим виправдав їхні очікування.

Однак на цьому все не закінчилося. Фанати португальця довго бігли за клубним автобусом, а дехто навіть зміг прорватися в готель, щоб побачити свого кумира.

Ліга чемпіонів АФК — це головний клубний футбольний турнір, який проводить Азійська конфедерація футболу серед переможців і призерів чемпіонатів і володарів кубків найрозвиненіших у футбольному відношенні країн Азії. Дебютний матч для "Аль-Нассра" відбудеться 19 вересня, у вівторок, проти "Персеполіса" на стадіоні "Азааді" в Тегерані.

Нагадаємо, що збірна України так і не змогла зачепитися за нічию в матчі зі своїм історично найскладнішим суперником на футбольному полі. Збірна Італії, до слова, чинний чемпіон Європи, переграла Синьо-жовтих на міланському "Джузеппе Меацца".

Футбольній збірній України вже традиційно непросто даються кілька матчів, що йдуть поспіль. Хоча нічия з Англією у Вроцлаві обнадіювала.