Показал запрещенный жест: Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии (видео)

После забитого гола с пенальти португальский форвард отпраздновал реализованный стандарт в своем фирменном стиле и перекрестился, что запрещено в Саудовской Аварии.

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Скандальный момент произошел во время матча полуфинала Клубного кубка арабских чемпионов, на котором встретились клуб Криштиану Роналду "Аль-Насра" и иракский клуб "Аль-Шорта". Об этом сообщает издание Telecom Asia.

Сообщается, что португальского нападающего могут арестовать, наказав за то, что он перекрестился во время отмечания забитого мяча.

В издании отметили, что в Саудовской Аравии запрещены жесты, связанные с христианской верой.

"Согласно местным законам, христианская молитва или публичная демонстрация предметов и символов, принадлежащих к христианству, считаются преступлением, за которое даже могут арестовать", — говорится в материале.

В издании также добавили, что недавно так же наказали бывшего игрока "Аль-Насра" колумбийца Хуана Пабло Пино, которого арестовали в торговом центре из-за татуировки с изображением Иисуса, которая была видна из-под рубашки без рукавов.

"Власти вряд ли накажут Роналду. Он может получить предупреждение от руководства клуба", — добавили журналисты.

Напомним, что 21 апреля, Криштиану Роналду призвали арестовать и депортировать из Саудовской Аравии за неприличный жест в адрес болельщиков. Футболист схватился за пах, когда с трибун выкрикнули имя его соперника Лионеля Месси. Впрочем, представители футболиста уже заявили, что он сделал это не специально, а потому, что получил травму.

Ранее, 8 июня Фокус писал о том, как португальская звезда футбола Криштиану Роналду и его семья живет в Саудовской Аравии.