Криштиану Роналду призывают депортировать из Саудовской Аравии из-за непристойного поведения

Профессор международного права и адвокат Нуф бинт Ахмед заявил, что футболист повел себя непозволительно и "совершил преступление".

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Криштиану Роналду, который сейчас играет за клуб "Ан-Наср", призвали арестовать и депортировать из Саудовской Аравии за неприличный жест в адрес болельщиков. Футболист схватился за пах, когда с трибун выкрикнули имя его соперника Лионеля Месси. Впрочем, представители футболиста уже заявили, что он сделал это не специально, а потому что получил травму. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 18 апреля, когда клуб Роналду проиграл своему прямому конкуренту "Аль-Хилал" за чемпионский титул со счетом 0:2.

Из-за этого инцидента Роналду требуют депортировать из Саудовской Аравии

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как 38-летний футболист схватился за промежность, покидая поле, в ответ на то, что фанаты скандировали имя своего соперника Лионеля Месси.

Адвокат и профессор международного права Нуф бин Ахмед отреагировал на инцидент и хочет, чтобы Роналду был сурово наказан за свои действия. Он заявил в соцсетях, что жест был оскорбительным и прощать его нельзя.

"Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публично совершенный непристойный поступок является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу", — заявил адвокат, пообещав подать жалобу в прокуратуру Саудовской Аравии.

Роналду также подвергся резкой критике со стороны журналистов в Саудовской Аравии: Озман Абу Бакр предложил "Аль-Насру" расторгнуть его контракт на 175 миллионов фунтов стерлингов в год из-за его "аморального и невежливого жеста по отношению к зрителям".

Источники Al-Nassr защищали Роналду, утверждая, что он сделал этот жест после того, как "получил удар во время матча".

Также во время матча он сбил одного из соперников с ног и слегка его придушил, получив предупреждение от судьи: желтую карточку.

Напомним, Криштиану Роналду подписал контракт с клубом "Ан-Наср" в конце 2022 года. Он также досрочно расторг контракт с клубом "Манчестер Юнайтед". Футболист раскритиковал руководство клуба. В клубе "Ан-Наср" гонорар Роналду составляет около 200 млн евро за сезон.

Переезд в Саудовскую Аравию был обставлен с большой помпой. Там пошли ему навстречу, позволив жить вместе с его девушкой Джорджиной Родригес, хоть, согласно местным законам парам, которые не состоят в браке, жить вместе не разрешается.

После переезда Роналду поселился в одном из лучших люксов, которые может предложить Эр-Рияд. Номер из 17 комнат занял он сам, его семья и обслуживающий персонал.