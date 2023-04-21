Кріштіану Роналду закликають депортувати із Саудівської Аравії через непристойну поведінку

Професор міжнародного права та адвокат Нуф бінт Ахмед заявив, що футболіст повівся неприйнятно і "вчинив злочин".

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Кріштіану Роналду, який зараз грає за клуб "Ан-Наср", закликали заарештувати та депортувати із Саудівської Аравії за непристойний жест на адресу вболівальників. Футболіст схопився за пах, коли з трибун вигукнули ім'я його суперника Ліонеля Мессі. Втім, представники футболіста вже заявили, що він зробив це не спеціально, а тому, що отримав травму. Про це пише Daily Mail.

Інцидент стався 18 квітня, коли клуб Роналду програв своєму прямому конкуренту "Аль-Хілал" за чемпіонський титул з рахунком 0:2.

Через цей інцидент Роналду вимагають депортувати із Саудівської Аравії

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як 38-річний футболіст схопився за промежину, залишаючи поле у відповідь на те, що фанати скандували ім'я його суперника Ліонеля Мессі.

Адвокат і професор міжнародного права Нуф бінт Ахмед відреагував на інцидент і хоче, щоб Роналда був суворо покараний за свої дії. Він заявив у соцмережах, що жест був образливим і прощати його не можна.

"Я не стежу за спортом. Навіть якщо Кріштіану спровокували, його поведінка є злочином. Публічно скоєний непристойний вчинок є одним зі злочинів, караних арештом і депортацією, якщо він скоєний іноземцем. Ми подамо петицію до прокуратури з цього приводу", — заявив адвокат, пообіцявши подати скаргу до прокуратури Саудівської Аравії

Роналду також зазнав різкої критики з боку журналістів у Саудівській Аравії: Озман Абу Бакр запропонував "Аль-Насру" розірвати його контракт на 175 мільйонів фунтів стерлінгів на рік через його "аморальний і неввічливий жест щодо глядачів".

Джерела Al-Nassr захищали Роналду, стверджуючи, що він зробив цей жест після того, як "отримав удар під час матчу".

Також під час матчу він збив одного із суперників із ніг і злегка його придушив, отримавши попередження від судді: жовту картку.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду підписав контракт із клубом "Ан-Наср" наприкінці 2022 року. Він також достроково розірвав контракт із клубом "Манчестер Юнайтед". Футболіст розкритикував керівництво клубу. У клубі "Ан-Наср" гонорар Роналду складає близько 200 млн євро за сезон.

Переїзд до Саудівської Аравії було обставлено з великою помпою. Там пішли йому назустріч, дозволивши жити разом з його дівчиною Джорджіною Родрігес, хоч, згідно з місцевими законами парам, які не перебувають у шлюбі, жити разом не дозволяється.

Після переїзду Роналду оселився в одному з найкращих люксів, які може запропонувати Ер-Ріяд. Номер із 17 кімнат зайняв він сам, його родина та обслуговуючий персонал.