17 кімнат та двоповерховий королівський люкс: як живе Роналду в Дубаї

Зоряний нападник, який переїхав до Саудівської Аравії минулого тижня, живе в королівських апартаментах із шикарним краєвидом на столицю.

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Колишня зірка "Манчестер Юнайтед", яка підписала контракт із маловідомим клубом "Аль-Наср" у професійній лізі Саудівської Аравії з пакетом на суму понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів, зупинився у Вежі Королівства, одній з найвищих будівель у країні. Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що 37-річний футболіст оселився в одному з найкращих люксів, які може запропонувати Ріяд. Крім того, 17 кімнат зайняли його сім'я, друзі та служба безпеки.

Гігантський номер заброньований на місяць, а Kingdom Suite — один із найкращих у 99-поверховому будинку. Номер займає два поверхи та включає вітальню, особистий кабінет, їдальню та медіазал.

Вартість готелю навіть не вказана на вебсайті і його необхідно бронювати в приватному порядку.

Однак є інформація про менший номер — "Президентський люкс" можна забронювати онлайн, і вартість за ніч складає 3300 фунтів стерлінгів за ніч.

Підраховано, що рахунок за проживання в готелі для Роналду та його оточення перевищить 250 000 фунтів стерлінгів, коли він переїжджатиме у постійний будинок зі своєю родиною.

Крім того, через статус знаменитості кухарі пропонують ексклюзивну послугу доставки їжі в номер для Роналду та його родини. Також персонал попросили не робити селфі із зіркою.

Нагадаємо, Джорджина Родгігес показала шикарний літак, на якому родина Роналду літала до Саудівської Аравії.

Також Фокус писав, що Кріштіану Роналду на два роки підписав контракт із клубом із Саудівської Аравії "Аль-Наср". За контрактом португальський нападник зароблятиме 75 млн доларів за сезон. Керівництво саудівського клубу підтвердило угоду.