Джорджина Родрігес показала літак за 60 мільйонів фунтів, у якому Роналду полетів у Саудівську Аравію

На борту розкішного літака є кілька спалень і ванна кімната з мармуром.

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Під час Чемпіонату світу в Катарі Кріштіану тікав від відповіді, коли його питали про підписаний контракт із ФК "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. Але тепер новини про його переїзд, скажімо прямо, зачастили. Його дівчина Джорджина Родрігес показала шикарний літак, на якому родина Роналду літала в Саудівську Аравію. Про це пише Daily Mail.

Роналду підписав контракт терміном на 2,5 року із зарплатою в розмірі 200 мільйонів євро на рік, тому літак йому надали такий, що відповідає статусу.

Вартість лайнера складає 60 мільйонів фунтів стерлінгів. На борту є кілька спалень, у тому числі спальня з ліжком розміру queen-size і VIP-ванна.

[ + – ] Джорджина Родрігес на борту розкішного лайнера

Саме на величезному ліжку Джорджина й зробила один зі знімків із п'ятирічною донькою Аланою.

Також він оснащений Wi-Fi і HD-телевізорами. Літак був випущений 2005 року, але його повністю переобладнали 2018-го.

Салон оздоблений мармуром, дорогими породами дерева та світлою шкірою. А щоб пасажири могли забрати із собою все найцінніше, у ньому є три величезні багажні відсіки, куди влазить 100 одиниць багажу.

На наступних кадрах Джорджина хизувалася сліпучим діамантовим намистом і масивними кільцями, а також карколомним золотим годинником і кремовою шапкою-біні.

Свою сумочку з крокодилової шкіри вона також розмістила так, щоб вона потрапляла в кадр.

Роналду, нагадаємо, залишив ФК "Манчестер Юнайтед" у листопаді після свого вибухового інтерв'ю з Пірсом Морганом, у якому критикував як клуб, так і менеджера Еріка Тен Хага.

На чемпіонаті світу в Катарі він не показав блискучих результатів і влаштував кілька скандалів, мало не залишивши ЧС-2022 до кінця матчів.

Також він довго приховував чутки про те, що підписав контракт із "Аль-Наср". Іронічно, але заради Роналду зробили виняток, дозволивши Джорджині його супроводжувати й жити разом із ним.

[ + – ] Роналду вже опублікував перші фото з Ер-Ріяда

За законами Саудівської Аравії, не дозволено жити разом парам, які не перебувають в офіційному шлюбі. Однак Кріштіану Роналду й Джорджини ця заборона не стосуватиметься.

"Хоча закони країни, як і раніше, забороняють спільне проживання без шлюбного контракту, влада останнім часом стала заплющувати очі на це та більше не переслідує іноземні пари. Хоча до закону звертаються, коли є проблема або злочин", — заявив один із юристів.

Джорджина має отримати візу для проживання в Саудівській Аравії і має два варіанти. Вона може укласти контракт на роботу в "Аль-Насрі" на посаді, яку запропонує клуб, або оформити туристичну візу на 90 днів.

Де житимуть Роналду і його родина, поки що невідомо. Ймовірно, це буде шикарний готель у Ер-Ріяді.

"Аль-Наср" уже представив свого зіркового новачка. У вівторок на стадіоні "Мрсул-парк" у Ер-Ріяді відбулася презентація Кріштіану Роналду як гравця клубу.

[ + – ] Роналду представили в складі нової команди

Після пресконференції Кріштіану вийшов на поле у формі "Аль-Насра", виступив із промовою, зробив селфі та запустив м'яч зі своїм автографом на заповнені трибуни.

А після програшу на ЧС-2022 Роналду витримав довгу паузу, перш ніж опублікувати перше селфі.