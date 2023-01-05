Джорджина Родригес показала самолет за 60 миллионов фунтов в котором Роналду улетел в Саудовскую Аравию

На борту роскошного самолета есть несколько спален и ванная с мрамором.

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Во время Чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду отнекивался, когда его спрашивали о подписанном контракте с ФК "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Но теперь новости о его переезде прямо скажем, зачастили. Так, его девушка Джорджина Родгигес показала шикарный самолет на котором семья Роналду летала в Саудовскую Аравию. Об этом пишет Daily Mail.

Роналду подписал контракт сроком на 2,5 года с зарплатой в размере 200 миллионов евро в год, так что самолет ему предоставили соответствующий статусу.

Стоимость лайнера 60 миллионов фунтов стерлингов. На борту имеется несколько спален, в том числе спальня с кроватью размера queen-size и VIP-ванная.

[ + – ] Джорджина Родригес на борту шикарного лайнера

Именно на огромной кровати Джорджина и сделала один из снимков с пятилетней дочкой Аланой.

Также он оснащен Wi-Fi и HD-телевизорами. Самолет был выпущен в 2005 году, но его полностью переоборудовали в 2018-м.

Салон отделан мрамором, дорогими породами дерева и светлой кожей. А чтобы пассажиры могли увезти с собой все самое ценное – в нем есть три огромных багажных отсека, куда влазит 100 единиц багажа.

На следующих кадрах Джорджина щеголяла ослепительным бриллиантовым ожерельем и массивными кольцами, а также сногсшибательными золотыми часами и кремовой шапкой-бини.

Свою сумочку из крокодиловой кожи она тоже разместила так, чтобы она попадала в кадр.

Роналду, напомним, покинул ФК "Манчестер Юнайтед" в ноябре после своего взрывного интервью с Пирсом Морганом, в котором критиковались как клуб, так и менеджер Эрик Тен Хаг.

На чемпионате мира в Катаре он не показал блестящих результатов и устроил несколько скандалов, чуть не покинув ЧМ 2022 до конца матчей.

Также он долго скрывал слухи о том, что подписал контракт с "Аль-Наср". Иронично, но ради Роналду сделали исключение, позволив Джорджине его сопровождать и жить вместе с ним.

[ + – ] Роналду уже опубликовал первые фото из Эль-Рияда

По законам Саудовской Аравии не разрешено жить вместе парам, которые не состоят в официальном браке. Однако Криштиану Роналду и Джорджины этот запрет не будет касаться.

"Хотя законы страны по-прежнему запрещают совместное проживание без брачного контракта, власти в последнее время стали закрывать глаза на это и больше не преследуют иностранные пары. Хотя к закону обращаются, когда есть проблема или преступление", – заявил один из юристов.

Джорджина должна получить визу для проживания в Саудовской Аравии, и у нее есть два варианта. Она может заключить контракт на работу в "Аль-Насре" на должности, которую предложит клуб, или оформить туристическую визу на 90 дней.

Где будут жить Роналду и его семья, пока неизвестно. Вероятно, это будет шикарный отель в Эль-Рияде.

"Аль-наср" уже представил своего звездного новичка. Во вторник на стадионе "Мрсул-парк" в Эр-Рияде состоялась презентация Криштиану Роналду в качестве игрока клуба.

[ + – ] Роналду представили в составе новой команды

После пресс-конференции Криштиану вышел на поле в форме "Аль-насра", выступил с речью, сделал селфи и запустил мяч со своим автографом на заполненные трибуны.

А после проигрыша на ЧМ-2022, Роналду выдержал долгую паузу, прежде чем опубликовать первое селфи.