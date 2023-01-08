17 комнат и двухэтажный королевский сьют: как живет Роналду в Дубае

Звездный нападающий, который переехал в Саудовскую Аравию на прошлой неделе, живет в королевских апартаментах с шикарным видом на столицу.

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Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед", подписавшая контракт с малоизвестным клубом "Аль-Наср" в профессиональной лиге Саудовской Аравии с пакетом на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов, остановился в Башне Королевства, одном из самых высоких зданий в стране. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что 37-летний футболист поселился в одном из лучших люксов, которые может предложить Эр-Рияд. Кроме того 17 комнат заняли его семья, друзья и служба безопасности.

Гигантский номер забронирован на месяц, а Kingdom Suite — один из лучших в 99-этажном здании. Номер занимает два этажа и включает гостиную, личный кабинет, столовую и медиа-зал.

Стоимость гостиничного люкса даже не указана на веб-сайте отеля и его необходимо бронировать в частном порядке.

Однако есть информация о номере поменьше — "Президентский люкс" можно забронировать онлайн, и стоимость за ночь составляет 3300 фунтов стерлингов за ночь.

Подсчитано, что счет за проживание в отеле для Роналду и его окружения превысит 250 000 фунтов стерлингов, когда он будет переезжать в постоянный дом со своей семьей.

Кроме того, из-за статуса знаменитости, повара предлагают эксклюзивную услугу доставки еды в номер для Роналду и его семьи. Также персонал попросили не делать селфи со звездой.

Напомним, Джорджина Родгигес показала шикарный самолет на котором семья Роналду летала в Саудовскую Аравию.

Также Фокус писал, что Криштиану Роналду на два года подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср". По контракту, португальский нападающий будет зарабатывать 75 млн долларов за сезон. Руководство саудовского клуба подтвердило сделку.