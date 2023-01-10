Власти Саудовской Аравии позволили Джорджине Родригес жить вместе с Роналду вопреки законам

По законам саудитов вместе имеют право проживать пары только состоящие в официальном браке, а Роналду никак не женится на Джорджине.

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Криштиану Роналду, который только что подписал многомиллионный контракт с футбольной командой "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, переехал в Эр-Рияд. И ему, в качестве исключения, позволят жить вместе с его девушкой Джорджиной Родригес. Об этом пишет Marca.

Криштиану Роналду договорился с властями Саудовской Аравии о совместном проживании в квартире со своей девушкой Джорджиной – по законам страны парам запрещено жить вместе до брака. Сожительство не состоящих в официальном браке пар строго запрещено.

Но уже два юриста подтвердили испанскому информационному агентству EFE, что Роналду и его девушка Джорджина Родригес, тем не менее, смогут жить вместе.

"Хотя королевство по-прежнему запрещает сожительство вне брака, в последнее время власти стали закрывать на это глаза. Сегодня, если дело касается пар иностранцев, власти Саудовской Аравии не вмешиваются в этот вопрос, даже если законы запрещают не состоящим в браке парам жить вместе", — сообщил юрист.

[ + – ] Джорджина уже показала первые фото из Эр-Рияда

Всего несколько лет назад это было бы немыслимо в стране, где строго соблюдаются исламские законы. Однако с тех пор, как Мохаммед бин Салман стал наследным принцем Саудовской Аравии в 2017 году, были достигнуты некоторые небольшие успехи в признании гражданских прав, особенно прав женщин. Бин Салман также руководил реформами в сфере спорта и отдыха, но стоит подчеркнуть, что саудовцы не пользуются такими же свободами, как иностранцы.

Но теперь Джорджине придется заключить контракт с клубом Роналду "Аль-Наcр", чтобы получить законный статус на пребывание в стране, либо оформить турвизу на 90 дней.

Юристы сообщают, что получение визы – самый простой вариант для Джорджины.

[ + – ] Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

"Саудовские трудовые законы требуют, чтобы любая женщина, получающая нетуристическую визу для въезда в королевство, была женой, сотрудником или ближайшим родственником мужчины, проживающего в стране", — говорят юристы.

Незамужней женщине легче въехать в Саудовскую Аравию по туристической визе, поскольку "мужчина и женщина могут получить ее по отдельности, не раскрывая характера своих отношений".

Напомним, в Эр-Рияде Криштиану Роналду проживает в роскошном люксе отеля, который занимает целый этаж. Стоимость номера в месяц – более 300 тысяч долларов.

А Джорджина Родригес показала шикарный самолет, на котором она с детьми летела в Саудовскую Аравию.