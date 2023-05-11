Криштиану Роналду подарили шикарные часы за 117 тысяч долларов с его собственным портретом

На роскошных часах с бриллиантами красуется изображение футболиста, вдохновленное матчем 2013 года.

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Криштиану Роналду получил в подарок часы стоимостью 117 тысяч долларов, украшенные 26 бриллиантами и посвященные матчу 2013 года в Лиге чемпионов между "Манчестер Юнайтед" за "Ювентус". Тогда Роналду продемонстрировал невероятный удар головой. Об этом пишет Daily Mail.

Часы изготовила компании Jacob & Co. Они изготовлены в зеленом цвете и украшены алмазами. Компания планирует изготовить целую серию часов, на которых будут представлены лучшие моменты из карьеры Роналду, а на оборотной стороне часов будет изображен его культовый жест победы.

Криштиану Роналду и его новые часы

Роналду появился на открытии бутина Jacob & Co в Саудовской Аравии, где он сейчас проживает и играет за ФК "Аль-Наср".

Часы, которые получил Роналду, называются Heart of CR7 Baguette и стоят 117 000 долларов. Это одни из четырех часов в коллекции, самые дорогие из которых стоят 145 000 долларов.

Новые часы Роналду

Роналду известен своей невероятной коллекцией часов стоимостью около 5 миллионов фунтов стерлингов, включая часы Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon. Часы инкрустированы в общей сложности 474 багетными бриллиантами и примерно 70 рубинами.

Его редко можно увидеть за пределами поля без шикарных часов, а также без роскошного автомобиля. Его парк машин постоянно пополняется. И его оценивают в 18 миллионов фунтов.

Роналду, подписавший контракт с Al-Nassr на 175 миллионов фунтов стерлингов в год, может себе позволить любое украшение и авто, которое пожелает. Он не скупится и на подарки.

Криштиану Роналду и его новые часы Фото: Jacob & Co Криштиану Роналду и его новые часы Фото: Jacob & Co

Его подруга Джорджина Родригес была замечена в часах Rolex GMT-Master II диаметром 40 мм из 18-каратного белого золота с фабричными бриллиантами багетной огранки, стоимость которых оценивается примерно в 400 000 фунтов стерлингов во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

Ее коллекция украшений оценивается в 3,4 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее Криштиану Роналду подарили эксклюзивные часы с драгоценными цаворитами, самыми дорогими гранатами в мире. Стоимость часов не менее 780 миллионов долларов.