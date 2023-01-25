Для Криштиану Роналду создали часы с самыми дорогими гранатами в мире

Драгоценные часы с цаворитами созданы в единственном экземпляре и носить их будет только футболист.

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Производитель роскошных часов Jacob & Co создал эксклюзивные часы для своего амбассадора, Криштиану Роналду, который ранее приложил руку к созданию двух новых часов CR7 Epic X. Об этом пишет Hype Beast.

Специальную модель Caviar Flying Tourbillon украсили ярко-зеленые цавориты, самые дорогие из гранатов. Цавориты в природе встречаются примерно в 200 раз реже, чем изумруды, они очень дорогие и хоть их часто путают с изумрудами из-за цвета, они куда более яркие. Часы Роналду украсили 300 таких камней. Сам корпус сделан из белого золота, а ремешок из крокодиловой кожи. Оценивают их в 780 тысяч долларов.

[ + – ] Часы Криштиану Роналду украшены драгоценными цаворитами Фото: Instagram Jacob & Co [ + – ] Цавориты - самые дорогие и редкие из гранатов Фото: Instagram Jacob & Co

Цвет был выбран как дань уважения культуре Саудовской Аравии — зеленый цвет является символом ислама и считается любимым цветом пророка Мухаммеда.

Повтора модели не будет. Часы сделаны в единственном экземпляре для Криштиану Роналду, который недавно присоединился к футбольному клубу "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и переехал в эту страну вместе с семьей.

Роналду уже показал обновку, запостив фото из частного самолета.

[ + – ] Криштиану Роналду и его новые очень дорогие часы за 780 тысяч долларов Фото: Instagram Jacob & Co

Интересно, что цавориты были впервые найдены в Африке в 1967 году британским геологом Кэмпбеллом Бриджем в горах на северо-востоке Танзании. Цавориты добываются в Танзании и Кении. Был назван в честь реки Цаво у первого месторождения. Впервые их использовали в своих изделиях ювелиры дома Tiffany & Co.

Напомним, в Саудовской Аравии Криштиану Роналду пока проживает в роскошном отеле в центре столицы Эр-Рияд. Его номер из 17 комнат занимает целый этаж.

А его подруге Джорджине Родригес пришлось сменить имидж после переезда. Мини и декольте в Саудовской Аравии не позволены местным дресс-кодом.