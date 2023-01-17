Джорджина Родригес радикально сменила имидж после переезда в Саудовскую Аравию

Теперь подруга Криштиану Роналду, которая предпочитала открытые платья и короткие юбки, вынуждена носить закрытую одежду.

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На днях Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес показали, как проводят выходные в Эр-Рияде после того, как знаменитый футболист сменил футбольный клуб и страну проживания. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что теперь Джорджине пришлось радикально сменить имидж. В Саудовской Аравии действуют очень строгие правила поведения и строжайший дресс-код.

[ + – ] Джорджина Родригес с Роналду и детьми в Эр-Рияде Фото: instagram.com/georginagio [ + – ] Джорджина Родригес в Эр-Рияде Фото: instagram.com/georginagio

Женщинам, даже иностранкам, нельзя носить одежду, открывающую плечи, спину и грудь, а также им нельзя носить рваные джинсы, короткие юбки и шорты.

[ + – ] Обычный наряд Джорджины Родригес до переезда в Эр-Рияд

Так что для прогулки Джорджина выбрала закрытый гольф, поверх которого надела пиджак и джинсы без прорезей. Но, по крайней мере, с 2019 года иностранкам не нужно носить абайю – полностью закрытую свободную верхнюю одежду, скрывающую руки до кистей и ноги до ступней.

Дресс-код, впрочем, касается и мужчин, им настоятельно не рекомендуется появляться на публике в шортах, майке и узких брюках. Детям также надлежит одеваться "скромно".

Так что во время своего первого выхода в свет семейство Роналду: его девушка и четверо его детей выглядели непривычно скромно.

[ + – ] Джорджина Родригес в Эр-Рияде

Джорджина написала в посте: "Рияд, как ты прекрасен".

37-летний португальский нападающий провел веселый день в Эр-Рияде в Саудовской Аравии после того, как в начале этого месяца перешел в футбольный клуб "Аль-Наср" из "Манчестер Юнайтед".

Паре было разрешено жить вместе в Саудовской Аравии, несмотря на законы Королевства, запрещающие совместное проживание пар, не состоящих в браке.

Сейчас Роналду и его семья занимают шикарный люкс в Башне Королевства, одном из самых высоких зданий Эр-Рияда. В люксе 17 комнат и он занимает целый этаж.