Джорджина Родрігес радикально змінила імідж після переїзду до Саудівської Аравії

Тепер подруга Кріштіану Роналду, яка віддавала перевагу відкритим сукням і коротким спідницям, змушена носити закритий одяг.

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Днями Кріштіану Роналду та його подруга Джорджіна Родрігес показали, як проводять вихідні в Ер-Ріяді після того, як знаменитий футболіст змінив футбольний клуб та країну проживання. Про це пише Daily Mail.

Виявилось, що тепер Джорджині довелося радикально змінити імідж. У Саудівській Аравії діють дуже суворі правила поведінки та найсуворіший дрес-код.

[ + – ] Джорджина Родрігес з Роналду та дітьми в Ер-Ріяді Фото: instagram.com/georginagio [ + – ] Джорджина Родрігес в Ер-Ріяді Фото: instagram.com/georginagio

Жінкам, навіть іноземкам, не можна носити одяг, що відкриває плечі, спину та груди, а також їм не можна носити рвані джинси, короткі спідниці та шорти.

[ + – ] Звичайне вбрання Джорджини Родрігес до переїзду в Ер-Ріяд

Так що для прогулянки Джорджина обрала закритий гольф, поверх якого одягла піджак та джинси без прорізів. Але, принаймні, з 2019 року іноземкам не потрібно носити абайю — повністю закритий вільний верхній одяг, який приховує руки до кистей та ноги до ступнів.

Дрес-код, втім, стосується і чоловіків, їм настійно не рекомендується з'являтися на публіці у шортах, майці та вузьких штанах. Дітям також слід одягатися "скромно".

Тож під час свого першого виходу у світ сімейство Роналду: його дівчина та четверо його дітей виглядали незвично скромно.

[ + – ] Джорджина Родрігес в Ер-Ріяді

Джорджина написала в пості: "Ріяд, який ти прекрасний".

37-річний португальський нападник провів веселий день в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії після того, як на початку цього місяця перейшов у футбольний клуб "Аль-Наср" із "Манчестер Юнайтед".

Парі було дозволено жити разом у Саудівській Аравії, незважаючи на закони Королівства, що забороняють спільне проживання пар, які не одружені.

Зараз Роналду та його сім'я займають шикарний люкс у Башті Королівства, одному з найвищих будівель Ер-Ріяда. У люксі 17 кімнат, і він займає цілий поверх.