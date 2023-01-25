Для Кріштіану Роналду створили годинник із найдорожчими гранатами у світі

Дорогоцінний годинник із цаворитами створений в єдиному екземплярі й носитиме його лише футболіст.

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Виробник розкішного годинника Jacob & Co створив ексклюзивний годинник для свого посла, Кріштіану Роналду, який раніше приклав руку до створення двох нових годинників CR7 Epic X. Про це пише Hype Beast.

Спеціальну модель Caviar Flying Tourbillon прикрасили яскраво-зелені цаворити, найдорожчі гранати. Цаворити в природі зустрічаються приблизно в 200 разів рідше, ніж смарагди, вони дуже дорогі й хоч їх часто плутають зі смарагдами через колір, вони набагато яскравіші. Годинник Роналду прикрасили 300 таких каменів. Власне корпус зроблений з білого золота, а ремінець з крокодилової шкіри. Оцінюють їх у 780 тисяч доларів.

[ + – ] Годинник Кріштіану Роналду прикрашений дорогоцінними цаворитами Фото: Instagram Jacob & Co [ + – ] Цаворити — найдорожчі та рідкісні з гранатів Фото: Instagram Jacob & Co

Колір був обраний як данина поваги до культури Саудівської Аравії — зелений колір є символом ісламу та вважається улюбленим кольором пророка Мухаммеда.

Повторення моделі не буде. Годинник зроблено в єдиному екземплярі для Кріштіану Роналду, який нещодавно приєднався до футбольного клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії та переїхав у цю країну разом із родиною.

Роналду вже показав обновку, запостивши фото з приватного літака.

[ + – ] Кріштіану Роналду та його новий дуже дорогий годинник за 780 тисяч доларів Фото: Instagram Jacob & Co

Цікаво, що цаворити були вперше знайдені в Африці в 1967 році британським геологом Кемпбеллом Бріджем у горах на північному сході Танзанії. Цаворити видобуваються в Танзанії та Кенії. Було названо на честь річки Цаво біля першого родовища. Вперше їх використовували у виробах ювеліри будинку Tiffany & Co.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії Кріштіану Роналду поки що проживає в розкішному готелі в центрі столиці Ер-Ріяд. Його номер із 17 кімнат займає цілий поверх.

А його подрузі Джорджіні Родрігес довелося змінити імідж після переїзду. Міні та декольте в Саудівській Аравії не дозволені місцевим дрес-кодом.