Футболіст "Шахтаря" не повернувся до України після матчу у Бельгії, – ЗМІ (фото)

Півзахисник, який підписав новий п'ятирічний контракт, за інформацією Telegram-каналу "Брутальний футбол", вирішив втекти до Росії.

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Футболіст донецького "Шахтаря" Олександр Распутько не повернувся до України після гри проти "Антверпену" 4 жовтня у Юнацькій лізі УЄФА. Про це повідомляє "Динамоманія".

Українська команда поверталася з Бельгії літаком. Напередодні гравець домовився з "Шахтарем" щодо нового п'ятирічного контракту, тому ніяк передумов для таки дій з його боку не було. Клуб вніс 19-річного Распутька у заявку на матч з "Антверпеном".

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Представники колективу намагалися знайти футболіста в аеропорту. Результатів це не дало. Пошуки завершилися тим, що форму Распутька знайшли на території летовища. Вона була акуратно складена.

Активності футболіста у соціальних мережах не зафіксовано. Ймовірно, він видалив свої облікові записи та світлини. Олександр Распутько перестав відповідати на телефонні дзвінки. Його місцеперебування футбольній спільноті України й досі невідоме.

Олександр Распутько

За інформацією Telegram-каналу "Брутальний футбол", Олександр Распутько не залишився в Європі. Він наче втік на територію Росії.

Наразі офіційно реакції представників "Шахтаря" на повідомлення щодо втечі свого футболіста не було.

Футболіст Олександр Распутько

Олександр Распутько є вихованцем Академії "Шахтаря". Він розпочинав виступи у U9. З другого кола сезону-2020/21 у команді U19. Згодом півзахисник ставав чемпіоном України з U14 (2018), U15 (2019) та U17 (2021). Олександр Распутько грав у центрі поля, вирізнявся своєю цупкістю у відборі м'яча.

Нагадаємо, російські загарбники на фронті вбили брата воротаря донецького "Шахтаря". 12 вересня стало відомо, що на Луганщині загинув військовий і рідний брат воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитра Різника Сергій. Він загинув 7 вересня 2023 року, підірвавшись на міні.