"Ти будеш поруч завжди": росіяни на фронті вбили брата воротаря донецького "Шахтаря"
Старший брат воротаря донецького "Шахтаря" відмовився від мирного життя і захищав Україну від агресії Росії в лавах ЗСУ в Луганській області. Він загинув 7 вересня 2023 року, підірвавшись на міні.
На війні проти Росії продовжують гинути найкращі українці, які наважилися на мужній крок і наважилися зі зброєю в руках захищати Незалежність своєї країни від агресора. Так, 12 вересня стало відомо, що на Луганщині загинув військовий і рідний брат воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитра Різника Сергій. Про трагічну звістку повідомив сам футболіст на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
За словами футболіста, Сергій завжди був поруч у радісних і поганих моментах у житті. Дмитро зазначив, що брат передчасно пішов із життя, але зробив це в ролі Героя України.
"Рідненький, для тебе війна скінчилася. Мені боляче і страшно усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава!", — написав Дмитро Різник.
За інформацією "Суспільного", молодший сержант Сергій Різник, 1989 року народження, загинув у районі населеного пункту Новоєгорівка в Луганській області 7 вересня. Військовий помер від травми, підірвавшись на міні.
Зазначимо, що це вже друга сумна звістка у футбольному світі України за останні дні вересня. Так, 6 вересня стало відомо про загибель на фронті Юрія Дятлюка — брата захисника київського "Динамо" і збірної України Олександра Тимчика. Боєць загинув ще 3 серпня, але про його загибель стало відомо тільки через місяць.
Брату футболіста "Динамо" Олександра Тимчика було всього 34 роки. Він загинув під час ворожого артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання поблизу Мар'їнки Донецької області. У загиблого Героя залишилися дружина та двоє дітей: 11-річний син і 4-річна донька.
Нагадаємо, 3 червня росіяни вбили на фронті футболіста Миколу Жидкова. Українець призупинив кар'єру в Польщі та повернувся на Батьківщину, щоб приєднатися до ЗСУ.
Крім того, 7 вересня на відпочинку в Ісландії загинула 26-річна титулована футболістка Віолетта Міцул. Нещасний випадок стався на скелях — дівчина зірвалася й отримала травми, несумісні з життям.