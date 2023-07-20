На війні загинув телеоператор і фотограф Костянтин Гнітецький (фото)

Костянтин Гнітецький, який раніше працював відеографом на "Суспільному", загинув на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу позицій російськими загарбниками.

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Рівнянин Костянтин Гнітецький, який був фотографом і телеоператором, отримав смертельні поранення на фронті. Про це 20 липня повідомила у Facebook його дружина Оксана Фусик.

Згідно з даними в сповіщенні для сім'ї, загинув боєць 16 липня внаслідок мінометного обстрілу позицій російськими загарбниками. Це відбулося поблизу населеного пункту Діброва на Луганщині.

Гнітецький працював в обласному управлінні культури та займався діджиталізацією. Також у нього був досвід роботи відеографом на "Суспільному".

"Ти загинув Героєм. Я не знаю, як жити далі, я просто не вмію жити без Тебе! Вдова… Будьте прокляті, вбивці! Нема вам прощення й не буде ніколи", — зазначила жінка в соцмережі.

Фото: Facebook Оксани Фусик

Війна в Україні: загибель журналістів на фронті

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