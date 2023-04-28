Знав реалії Донбасу: у боях за Україну загинув український журналіст Олександр Бондаренко

За інформацією колишніх колег, загиблий журналіст охоче вирушав у відрядження і любив живе спілкування з героями своїх сюжетів, а не роботу за комп'ютером.

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У четвер, 27 квітня, у боях за Україну загинув український журналіст Олександр Бондаренко, який пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє пресслужба Національної спілки журналістів.

"У боях за Україну загинув журналіст та співробітник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко. Він захищав рідну землю на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення ворога", — пишуть представники спілки журналістів.

За інформацією представників організації, Олександр здобув філологічну освіту у Луганському педагогічному університеті. Він розпочинав свою кар'єру в журналістиці як радіоведучий на FM-радіо в Луганську, потім працював на "ВВС Україна" та каналі "ТРК Україна".

Обставини смерті Бондаренка не уточнюють, але в опублікованій інформації зазначено, що з першого дня російського вторгнення Олександр вирушив на фронт.

За спогадами колег, Олександр був справжнім професіоналом своєї справи, інтелігентною та толерантною людиною.

Олександр вважав за краще живе спілкування з героями замість сидіння за комп'ютером Фото: Facebook

"З Сашком працювати було легко, він добре знав реалії Донбасу, не треба було пояснювати якісь звичні речі. І водночас у нього був ширший погляд на проблеми, його редакторські правки чи доповнення завжди покращували матеріал. Любив і часто їздив у відрядження, любив живе спілкування з героями, а не роботу за комп'ютером", – написала на згадку про загиблого героя перший секретар НСЖУ Ліна Кущ, що працювала разом з Олександром на "BBC Україна".

Фото: Facebook

"Завжди здається, що попереду ще багато часу. А його немає. Саню, дякую, що ти був. Що ти був таким хоробрим і розумним. Що захищав. Неймовірно сумую за тобою. Кохаємо", — написала одна з його колег Тетяна Жуковина.

Нагадаємо, 23 квітня загинув стрілець з бригади тероборони ЗСУ Михайло Гаврилюк, родом з Прикарпаття, який був призваний до армії на другий день повномасштабного вторгнення РФ.

Також нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що у боях за Україну загинув радіоведучий Дмитро Сірик, який служив на передовій у Донецькій області.

26 квітня під Бахмутом загинув український військовий Тарас Стасишин з Львівщини.