Пройшов найгарячіші точки: на фронті загинув радіоведучий "Суспільного" (фото)

Дмитро Сірик, як згадують колеги, завжди ладен був прийти на допомогу та підтримати. У 2014 році він намагався побудувати життя заново, проте невдовзі повернувся до рідного Сєвєродонецька, де й зустрів із сім'єю повномасштабне вторгнення.

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На фронті у боях за Україну загинув радіоведучий Дмитро Сірик. В останні місяці свого життя він постійно перебував на передовій у Донецькій області. Цю новину на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив голова Переяславської громади В'ячеслав Саулко 24 квітня.

36-річний чоловік до 2014 року працював на радіо "Пульс" у Луганській обласній держтелерадіокомпанії, де спочатку був діджеєм, а згодом музичним редактором.

Після вторгнення російських військ на територію області переїхав на якийсь час до Києва, але потім знову повернувся на батьківщину до Сєвєродонецька, де став частиною команди радіо "Пульс" від "Суспільного" під псевдонімом Іван Лопата.

Там він вів авторську програму під назвою "Перемотка", де розповідав слухачам про новини музичної індустрії та нові пісні виконавців.

"Діма був дуже відповідальний, завжди був готовий працювати. У колективі він часто жартував, але для сторонніх людей міг виглядати суворим. Але насправді він був дуже добрим. Він дуже любив кіно, а ще захоплювався інтелектуальними іграми, грав у "Квіз". Завжди підтримував, на нього завжди можна було покластися. І коли його мобілізували, він одразу став до лав ЗСУ", — розповіла колега Вікторія.

24 лютого 2022 року знову змінило його реальність.

На початку повномасштабної війни Росії проти України він вивіз сина, батьків та дівчину до Івано-Франківської області і вже у березні був мобілізований.

Понад рік Дмитро Сірик захищав свою країну від агресії окупантів і майже весь цей час постійно перебував у гарячих точках фронту, у зокрема й Донецькому напрямку.

Похорон відбудеться у Переяславі Київської області, де влаштувалися його рідні на час війни.

На фронті загинув радіоведучий "Суспiльного" Фото: Суспiльне

16 квітня на Донбасі загинув багаторазовий чемпіон України з веслування Олександр Дикий. Спортсмен прославляв Україну на юніорському чемпіонаті світу, а також виборював перші місця національної першості.