Знал реалии Донбасса: в боях за Украину погиб украинский журналист Александр Бондаренко

По информации бывших коллег, погибший журналист с готовностью отправлялся в командировки и предпочитал живое общение с героями своих сюжетов работе за компьютером.

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В четверг, 27 апреля, в боях за Украину погиб украинский журналист Александр Бондаренко, который ушел на фронт с первых дней полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.

"В боях за Украину погиб журналист и сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко. Он защищал родную землю на фронте с первых дней полномасштабного вторжения врага", — пишут представители союза журналистов.

По информации представителей организации, Александр получил филологическое образование в Луганском педагогическом университете. Он начинал свою карьеру в журналистике в качестве радиоведущего на FM-радио в Луганске, затем работал на "ВВС Украина" и канале "ТРК Украина".

Обстоятельства смерти Бондаренко не уточняют, но в опубликованной информации указано, что с первого дня российского вторжение Александр отправился на фронт.

По воспоминаниям коллег, Александр был настоящим профессионалом своего дела, интеллигентным и толерантным человеком.

Александр предпочитал живое общение с героями работе за компьютером Фото: Facebook

"С Сашей работать было легко, он хорошо знал реалии Донбасса, не нужно было объяснять какие-то привычные вещи. И в то же время у него был более широкий взгляд на проблемы, его редакторские правки или дополнения всегда улучшали материал. Любил и часто ездил в командировку, любил живое общение с героями, а не работу за компьютером", – написала в память о погибшем герое первый секретарь НСЖУ Лина Кущ, которая работала вместе с Александром на "BBC Украина".

Фото: Facebook

"Всегда кажется, что впереди еще много времени. А его нет. Саня, спасибо, что ты был. Что ты был таким храбрым и умным. Что защищал. Невероятно скучаю по тебе. Любим", – написала одна из его коллег Татьяна Жуковина.

Напомним, 23 апреля погиб стрелок из бригады теробороны ВСУ Михаил Гаврилюк, родом из Прикарпатья, который был призван в армию на второй день полномасштабного вторжения РФ.

Также напомним, 24 апреля стало известно, что в боях за Украину погиб радиоведущий Дмитрий Сирык, который служил на передовой в Донецкой области.

26 апреля под Бахмутом погиб украинский военный Тарас Стасишин из Львовской области.