В боях под Бахмутом погиб 38-летний военный из Львовской области: подробности

Погибший Герой защищал Украину в зоне АТО еще в 2015 году, он снова отправился на фронт на второй день полномасштабного вторжения России.

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Украинский военный Тарас Стасишин из Львовской области погиб во время боевых действий под Бахмутом, защищая украинскую землю от оккупантов. Об этом сообщили 26 апреля на официальной странице Бориславского городского совета.

Тарасу Стасишину было 38 лет. У Героя остались супруга Леся, 11-летняя дочь Ангелина и 20-летняя дочь Наталья.

"Погиб на фронте, защищая Украину…", "Навсегда вернулся домой…", "Прощаются с Защитником…", — такие слова слишком часто встречаются в лентах соцсетей. Стасишин Тарас Павлович – житель Борислава, положил свою жизнь в Донецкой области, неподалеку от Бахмута, 26 апреля. Ценой своей жизни наши Герои ежедневно приближают победу над врагом", — сообщают в городском совете.

Фото: Facebook

Известно, что погибший боец учился в школе №8, окончил профессиональный лицей по специальности повар, а позже учился в университете в городе Дубляны (Львовский район) на автомеханика.

Тарас Стасишин был защитником Украины с 2015 года в зоне АТО, на второй день полномасштабного вторжения РФ, 25 февраля 2022 года он отправился на фронт.

"Приносим искренние соболезнования родным и молимся за упокой души павшего воина, который до последнего дыхания и биения сердца защищал родную землю. Светлая память и вечная честь Герою, отдавшего жизнь за Независимость и территориальную целостность Украины. Герои не умирают!" – сообщают в горсовете.

Напомним, 23 апреля в бою погиб стрелок из бригады теробороны ВСУ Михаил Гаврилюк, родом из Прикарпатья, который был призван в армию на второй день полномасштабного вторжения РФ.

Также напомним, 24 апреля стало известно, что в боях за Украину погиб радиоведущий Дмитрий Сирык, который служил на передовой в Донецкой области.