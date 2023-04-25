28-летний военнослужащий Михаил Гаврилюк погиб под Запорожьем: подробности

По информации представителей громады, погибший защитник Украины был призван в армию на второй день полномасштабного вторжения РФ. Михаил Гаврилюк служил одновременно в должности стрелка и электрика.

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23 апреля в бою погиб стрелок из бригады теробороны ВСУ Михаил Гаврилюк, родом из Прикарпатья. Об этом сообщается на официальной странице Нижневербежской территориальной громады в Facebook.

По информации территориальной громады, Михаил Петрович Гаврилюк, 1995 года рождения был уроженцем с. Верхний Верб Нижневербжской территориальной общины. Он был призван на военную службу на второй день полномасштабного вторжение РФ в Украину 25 февраля 2022 года и проходил службу в должности стрелка-электрика стрелковой роты воинской части 102-й отдельной бригады территориальной обороны в Ивано-Франковской области.

"Михаил погиб в результате артиллерийских обстрелов на территории Запорожской области. Выражаем соболезнования родным, близким и боевым собратьям из-за непоправимой утраты", — сообщают представители территориальной громады.

Напомним, 24 апреля стало известно, что в боях за Украину погиб радиоведущий Дмитрий Сирык, который служил на передовой в Донецкой области.

18 апреля стало известно о смерти бывшего народного депутата Украины Олега Барны, который отправился воевать на Донбасс еще в 2014 году, несмотря на инвалидность.

Также в первых числах апреля в боях за Бахмут, защищая своих побратимов по оружию, погиб известный диджей Dj Apache из Херсона Андрей Мехряков, который в начале войны отправился добровольцем на фронт.