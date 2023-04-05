Прикрывал побратимов: в бою за Бахмут погиб известный диджей из Херсона Apache (фото)

В начале полномасштабного вторжения музыкант из Херсона отправился на фронт. Он погиб, прикрывая своих боевых товарищей, которых называл "семьей".

Related video

Во вторник, 4 апреля, стало известно, что в бою за Бахмут погиб известный диджей из Херсона Андрей "Меха" Мехряков. Об этом стало известно из местного Telegram-канала.

До начала полномасштабной войны Мехряков был известным диджеем в Херсоне, он выступал под псевдонимом Dj Apache. Однако когда началось полномасштабное вторжение он отправился добровольцем на фронт.

Мехряков присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сформированной на базе "Азова".

"Подразделение как семья, у всех свои нюансы, споры и прочая х**ня, но все друг за друга готовы спуститься в ад", — писал Мехряков на своей странице в Instagram.

Последнее фото из Instagram Андрея. 9 марта 2023

Известно, что Мехряков погиб, защищая своих побратимов по оружию.

"Андрей Мехряков — воин 3 ОШБ и представитель Centuria, отдавший свою жизнь за будущее Украины. Сам родом из Херсона. Придя в наше подразделение познакомился с криворожскими легионерами, так он и присоединился к рядам нашего движения. Проявлял себя как хладнокровный и отважный человек, который с улыбкой уничтожал врагов нашей нации. Погиб достойно, прикрывая побратимов", — сообщает движение Centuria, участником которого он был.

В среду, 5 апреля, стало известно, что в бою за Бахмут погиб участник неформального молодежного движения "Гонор" Даниил "Викинг" Кондель, которому был 21 год.

31 марта стало известно, что от полученных ранений скончался украинский театральный актер Антон Прасоленко, который принимал участие в боевых действиях на восточном направлении.