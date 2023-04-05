В бою за Бахмут погиб боец движения "Гонор" Даниил Кондель

По словам основателя движения "Гонор", Кондель погиб во время віполнения боевого задания.

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В бою за Бахмут погиб участник неформального молодежного движения "Гонор" Даниил "Викинг" Кондель. Об этом заявил основатель движения Сергей Филимонов в Telegram.

"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец ​​Гонора Кондель "Викинг" Даниил. Быть воином – жить вечно", — написал Филимонов.

На момент гибели украинскому защитнику был 21 год.

Погиб участник неформального молодежного движения "Гонор" Даниил "Викинг" Кондель

Что такое движение "Гонор"

Неформальное молодежное движение "Гонор" было основано бывшим главой киевской ячейки партии "Национальный корпус" Сергеем Филимоновым. Движение состоит, в частности, из бывших воинов полка "Азов" и членов политической партии "Национальный корпус".

Также сообщалось, что 4 апреля в РФ обвинили супружескую пару в шпионаже, их задержали. По версии силовиков, муж и жена передавали секретную информацию военно-технического характера и должны были получить за это вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Кроме того, 4 апреля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте. Сейчас российские оккупанты делают все, чтобы захватить дороги на Бахмут, но Силы обороны создали условия, чтобы доставлять в город все необходимое и забирать оттуда раненых.