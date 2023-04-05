Передавали данные Украине: в РФ обвинили супружескую пару в шпионаже, их задержали (видео)

По версии силовиков, муж и жена передавали секретную информацию военно-технического характера и должны были получить за это вознаграждение в 100 ысяч рублей.

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В Нижнем Тагиле (Россия) силовики задержали супружескую пару, которую обвиняют в шпионаже на пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину сотрудники ФСБ задержали, когда он выходил из подъезда многоэтажного дома. Два силовика повалили его на землю и застегнули на руках наручники. А третий показал уже лежащему на бетоне мужчине удостоверение сотрудника ФСБ.

После этого силовики зашли в квартиру задержанного. Там они задержали жену подозреваемого.

По информации росСМИ пару подозревают в шпионаже в интересах Украины. Они якобы, работая на предприятии оборонно-промышленного комплекса, передавали ценные сведенья украинской стороне. Так, за чертежи, которые супруги планировали передать украинской стороне, им было обещано вознаграждение в 100 тысяч рублей.

На инцидент уже отреагировал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Задержание и арест супругов он назвал "спектаклем от фсбешников".

"После ликвидации Татарского (пропагандиста Владлена Татарского, — ред.) в Питере ну уж очень нужно было показать, что фсб работает, а не просто так проедает российские рубли", — написал советник главы МВД.

Задержание и арест супругов Антон Геращенко назвал "спектаклем от фсбешников". Фото: Скриншот

Напомним, 30 марта отца российской девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, задержали в Минске. По данным журналистов, правоохранителям удалось вычислить местонахождение Алексея Москалева после того, как он включил мобильный телефон.

Мы также писали о том, что в этот же день, 30 марта в России ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal. Спецслужбы РФ задержали корреспондента Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Его подозревают в "шпионаже". В редакции WSJ уже выразили "обеспокоенность безопасностью своего журналиста".