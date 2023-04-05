Передавали дані Україні: у РФ звинуватили подружню пару у шпигунстві, їх затримали (відео)

За версією силовиків, чоловік і дружина передавали секретну інформацію військово-технічного характеру і мали отримати за цю винагороду в 100 тисяч рублів.

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У Нижньому Тагілі (Росія) силовики затримали подружню пару, яку звинувачують у шпигунстві на користь України. Про це повідомляє ТАСС.

Чоловіка співробітники ФСБ затримали, коли він виходив із під'їзду багатоповерхового будинку. Двоє силовиків повалили його на землю і надягли на руки кайданки. А третій показав чоловікові, що вже лежав на бетоні, посвідчення співробітника ФСБ.

Після цього силовики зайшли до квартири затриманого. Там вони затримали дружину підозрюваного.

За інформацією росЗМІ, пару підозрюють у шпигунстві на користь України. Вони нібито, працюючи на підприємстві оборонно-промислового комплексу, передавали цінні відомості українській стороні. Так, за креслення, які подружжя планувало передати українській стороні, їм було обіцяно винагороду у 100 тисяч рублів.

На інцидент уже відреагував радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Затримання та арешт подружжя він назвав "виставою від фсбешників".

"Після ліквідації Татарського (пропагандиста Владлена Татарського, — ред.) у Пітері ну дуже треба було показати, що ФСБ працює, а не просто так проїдає російські рублі", — написав радник глави МВС.

Затримання та арешт подружжя Антон Геращенко назвав "виставою від фсбешників". Фото: Скріншот

Нагадаємо, 30 березня батька російської дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, затримали у Мінську. За даними журналістів, правоохоронцям вдалося вирахувати місцезнаходження Олексія Москальова після того, як він увімкнув мобільний телефон.

Ми також писали про те, що цього ж дня, 30 березня, в Росії ФСБ затримала журналіста The Wall Street Journal. Спецслужби РФ затримали кореспондента Евана Гершковича у Єкатеринбурзі. Його підозрюють у "шпигунстві". У редакції WSJ вже висловили "занепокоєння безпекою свого журналіста".