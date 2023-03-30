Батька російської дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, затримали у Мінську, – ЗМІ

За даними журналістів, правоохоронцям вдалося вирахувати місцезнаходження Олексія Москальова після того, як він увімкнув мобільний телефон.

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Росіянина з Тульської області Олексія Москальова затримали в Мінську після винесення вироку за повторну "дискредитацію" армії Російської Федерації через антивоєнний малюнок його дочки Маші. Про це повідомляє російське видання SOTA 30 березня із посиланням на неназване джерело.

Журналісти припустили, що російські силовики змогли знайти Москальова через увімкнений мобільний телефон.

Раніше чоловіка вже затримували на території РФ, а у нього вдома проходили обшуки. Про те, що Маша Москальова намалювала малюнок на антивоєнну тематику, правоохоронці дізналися з доносу.

Дівчинку відправили до притулку міста Єфремів за те, що на її малюнку було зображено жінку з українським прапором, яка намагається захистити дитину від російських ракет, що летять.

Маша Москальова намалювала антивоєнний малюнок Фото: spektr.press

Олексія Москальова звинуватили у повторній "дискредитації" Збройних сил РФ, оскільки на нього вже порушували кримінальну справу через антивоєнний вислів у соціальній мережі "Однокласники".

Під час допиту поліцейські включали чоловікові гімн Росії, а також погрожували, що відберуть дитину за нібито неправильне виховання. З того часу Машу Москальову більше не бачили у школі.

За даними порталу "7х7", Машу відмовилися відпускати з "соціально-реабілітаційного центру", де вона утримувалася, а комісія у справах неповнолітніх міста Єфремова подала позов про обмеження батьківських прав її батька.

Пізніше, 28 березня, стало відомо, що Олексія засудили до двох років у колонії загального режиму. Повідомлялося, що чоловікові вдалося втекти з-під домашнього арешту та на деякий час зникнути.

Нагадаємо, що 1 березня спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін повідомив про внесення на розгляд поправки до Кримінального кодексу та Кодексу РФ про адміністративні порушення, яка передбачає посилення покарання за так звану "дискредитацію учасників СВО".