У РФ батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до 2 років в'язниці, — росЗМІ

За словами журналістів, росіянина Олексія Москальова звинуватили у дискредитації армії РФ. Його не було в суді на читанні вироку, бо чоловік втік із міста.

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У Росії, у місті Єфремов Тульської області, батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до ув'язнення в колонії загального режиму на два роки. Його звинуватили у "дискредитації" армії РФ. Про це повідомляє російське видання "Медіазона".

Повідомляється, що Олексій Москальов публікував у соціальній мережі "Однокласники" пости з антивоєнними гаслами, а також про вбивства мирних українців у Бучі. Крім того, він назвав чинний політичний режим у РФ "терористичним". За це щодо нього порушили кримінальну справу.

За словами журналістів, 27 березня Єфремівський міжрайонний суд розглянув сутнісно справу проти Москальова.

Силовики опитували шкільних вчителів дочки Москальова

"Щоб довести провину Москальова у написанні постів, звинувачення допитувало шкільних вчителів його дочки", — йдеться у повідомленні.

Однак, як повідомляється, всі вчителі говорили, що загальний зміст постів полягає у "дискредитації" російської армії. Єдиним свідком у справі, який не працює у школі, де навчається дочка Москальова Маша, став Андрій Колобов. Це співробітник інтернет-провайдера, послугами якого користувався Москальов.

"Він оглядав вилучений на обшуку комп'ютер і підтвердив слідству, що з цього пристрою заходили на сторінку Москальова", — йдеться у повідомленні.

У матеріалі сказано, що раніше під час допитів Москальов заперечував свою причетність до публікації постів. Він казав, що його сторінку неодноразово зламували. На додаток, доступ до його облікового запису міг виявитися у третіх осіб, яким чоловік здавав квартиру.

Крім того, у Федеральній службі виконання покарань повідомили виданню "Підйом", що Москальов втік 28 березня о 4:41 ранку за місцевим часом. Де він зараз — невідомо.

Що сталося з Машею Москальовою

Видання пише, що саму 13-річну дівчинку відправили до притулку та відмовляються віддавати батькові. З 2 березня чоловік перебував під домашнім арештом.

Як пише MSK1.RU, в "соціально-реабілітаційному центрі" в Єфремові, де зараз перебуває Маша, проходить нарада. Органи опіки мають визначити, де вона утримуватиметься. На це вони мають один місяць.

Маша Москальова з антивоєнним малюнком Фото: spektr.press

Нагадаємо, що на початку березня 2023 року в Росії затримали чоловіка за антивоєнний малюнок дочки. Під час обшуку у Олексія Москальова вилучили з дому всі грошові заощадження, а під час допиту тиснули на психіку, включаючи гімн РФ. На росіянина написали донос.