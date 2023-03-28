В РФ отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к 2 годам тюрьмы, — росСМИ

По словам журналистов, россиянина Алексея Москалева обвинили в дискредитации армии РФ. Его не было в суде на чтении приговора, так как мужчина сбежал из города.

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В России, в городе Ефремов Тульской области, отца школьницы, которая нарисовала антивоенный рисунок, приговорили к заключению в колонии общего режима на два года. Его обвинили в "дискредитации" армии РФ. Об этом сообщает российское издание "Медиазона".

Сообщается, что Алексей Москалев публиковал в социальной сети "Одноклассники" посты с антивоенными лозунгами, а также об убийствах мирных украинцев в Буче. Кроме того, он назвал действующий политический режим в РФ "террористическим". За это на него завели уголовное дело.

По словам журналистов, 27 марта Ефремовский межрайонный суд рассмотрел по существу дело против Москалева.

Силовики опрашивали школьных учителей дочери Москалева

"Чтобы доказать вину Москалева в написании постов, обвинение допрашивало школьных учителей его дочери", — говорится в сообщении.

Однако, как сообщается, все учителя говорили, что общее содержание постов заключается в "дискредитации" российской армии. Единственным свидетелем по делу, который не работает в школе, где учится дочь Москалева Маша, стал Андрей Колобов. Это сотрудник интернет-провайдера, услугами которого пользовался Москалев.

"Он осматривал изъятый на обыске компьютер и подтвердил следствию, что с этого устройства заходили на страницу Москалева", — говорится в сообщении.

В материале сказано, что ранее во время допросов Москалев отрицал свою причастность к публикации постов. Он говорил, что его страницу неоднократно взламывали. Более того, доступ к его аккаунту мог оказаться у третьих лиц, которым мужчина сдавал квартиру.

Кроме того, в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили изданию "Подъем", что Москалев сбежал 28 марта в 4:41 утра по местному времени. Где он находится сейчас — неизвестно.

Что стало с Машей Москалевой

Издание пишет, что саму 13-летнюю девочку отправили в приют и отказываются отдавать отцу. С 2 марта мужчина находился под домашним арестом.

Как пишет MSK1.RU, в "социально-реабилитационном центре" в Ефремове, где сейчас находится Маша, проходит совещание. Органы опеки должны определить, где она будет содержаться. На это у них есть один месяц.

Маша Москалева с антивоенным рисунком Фото: spektr.press

Напомним, что в начале марта 2023 года в России задержали мужчину за антивоенный рисунок дочери. При обыске у Алексея Москалева изъяли из дома все денежные сбережения, а во время допроса давили на психику, включая гимн РФ. На россиянина написали донос.