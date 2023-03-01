Девочку отправили в приют: в России задержали мужчину за антивоенный рисунок дочери

При обыске у Алексея Москалева изъяли из дома все денежные сбережения, а во время допроса давили на психику, включая гимн РФ.

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В Тульской области задержали отца российской школьницы, которая нарисовала антивоенный рисунок в поддержку Украины. Об этом сообщают росСМИ.

Речь идет о жителе города Ефремов Тульской области Алексее Москалеве. На россиянина написали донос из-за рисунка его дочери на антивоенную тематику. После этого мужчина был задержан, у него дома прошел обыск, в ходе которого силовики изъяли все деньги, сообщает российский оппозиционный политик Марина Литвинович.

"Поскольку ранее Москалев уже привлекался за "дискредитацию" армии РФ, против него возбудили уголовное дело о повторной "дискредитации" (статья 280.3 УК РФ) из-за антивоенного поста в "Одноклассниках"", — говорится в сообщении.

Дочь Москавлева, которая и нарисовала антивоенный рисунок, была отправлена в приют города Ефремов. Спустя сутки Москалева отпустили, он забрал дочь и они покинули город.

Как Алексей Москалев и его дочь Маша привлекли внимание российских силовиков

В апреле прошлого года Алексея Москалева вызвали в школу из-за рисунка его дочери. Маша нарисовала женщину, которая стоит рядом с флагом Украины и загораживает ребенка от российских ракет. В школу приехали также сотрудники службы опеки с полицией, на мужчину составили протокол о "дискредитации ВС РФ".

В отделении Алексея Москалева допрашивали, параллельно включая гимн РФ. Сообщается также, что силовики угрожали отобрать у Москалева дочь за якобы неправильное воспитание. После этого девочка в школе не появлялась.

Напомним, что в Госдуме анонсировали ужесточение наказаний за "дискредитацию" ВС РФ. Российские парламентарии предлагают повысить штрафы с максимальных 300 тысяч до пяти миллионов рублей. Согласно новым поправкам, в случае наступления уголовной ответственности, наказание может увеличиться с трех до 15 лет заключения.

7 февраля в Госдуме РФ предложили вернуть смертную казнь для "предателей родины". Депутат Андрей Колесник считает, что для граждан, которые "работают против России", должны применять исключительную меру наказания.