В Госдуме РФ предложили вернуть смертную казнь для "предателей родины"

Депутат Андрей Колесник считает, что для граждан, которые "работают против России", должны применять исключительную меру наказания.

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Член думского комитета РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник 6 февраля предложил отменить мораторий на смертную казнь для тех кто стал "предателем России". В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" он уточнил — несмотря на то, что решение о снятии моратория принимает не Госдума РФ, а суд — многие парламентарии к этому склоняются.

В своих рассуждениях об уехавших и критикующих Россию, которых Колесник назвал "предателями родины", он признался, что хотя некоторые из них и получили наказание по закону, лично он поступал бы жестче.

"За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать…Это лично мое мнение, хотя, может быть, я и выскажу его на парламенте. Если человек совершил какие-то тяжкие преступления против России, то и приговоры могут быть другие", — сказал Колесник.

По его словам, те граждане, которые "работают против России" ведут информационную войну. А на подобные действия в нынешних условиях нужно реагировать соответственно.

"Когда человек работает против России – это называется информационная война. Это посерьезнее оружия, в иной раз. Злые языки страшнее пистолета… Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует", — отметил депутат.

Между тем Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова Колесника заявил, что на его рассуждения не стоит обращать внимания.

"Не обращайте внимания. Поток сознания", — написал сенатор в Telegram-канале.

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Разговоры об отмене в РФ моратория на смертную казнь периодически появляются в информационном поле. Напомним, 29 ноября 2022 года глава российского Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что само по себе "напряженное историческое время" не является достаточным поводом для введения высшей меры наказания. По его словам, чтобы изменить ситуацию в этом вопросе в России, по сути, нужно принять новую Конституцию.

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза РФ предложил "по-тихому устранять предателей", которые не поддерживают вооруженное вторжение в Украину. В качестве исторического примера Медведев привел события Второй мировой войны, когда советские спецслужбы устраняли неугодных властям граждан.