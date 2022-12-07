В Беларуси хотят ввести смертную казнь за госизмену: закон принят в первом чтении

Применять наивысшую меру наказания предлагают для должностных лиц и военнослужащих.

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В Беларуси на законодательном уровне планируют ввести смертную казнь за государственную измену. Об этом информирует пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Сообщается, что депутаты в первом чтении поддержали законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Документ, в частности, предусматривает введение в Беларуси смертной казни для чиновников и военнослужащих за совершение государственной измены.

Целью легализации применения исключительной меры наказания является "оказание сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрация решительной борьбы с изменой государству".

Законопроектом предлагается применение смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.

Помимо этого, как сообщает Палата представителей, документ также предусматривает введение ответственности за распространение ложных сведений, которые дискредитируют армию Беларуси.

Отметим, что в мае 2022 году сенаторы Беларуси одобрили законопроект, которым разрешается применять смертную казнь за осуществление терактов и покушение на убийство иностранцев или госдеятелей.

Также сообщалось, что в Беларуси смертная казнь грозит "рельсовым партизанам".