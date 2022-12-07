У Білорусі хочуть запровадити смертну кару за держзраду: закон прийнято у першому читанні

Застосовувати найвищий захід покарання пропонують для посадових осіб та військовослужбовців.

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У Білорусі на законодавчому рівні планують запровадити страту за державну зраду. Про це повідомляє пресслужба Палати представників Національних зборів Білорусі.

Повідомляється, що депутати у першому читанні підтримали законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності".

Документ, зокрема, передбачає запровадження у Білорусі смертної кари для чиновників та військовослужбовців за здійснення державної зради.

Метою легалізації застосування виняткового заходу покарання є "надання стримувального впливу на деструктивні елементи, а також демонстрація рішучої боротьби зі зрадою державі".

Законопроєктом пропонується застосування смертної кари за зраду державі, вчинену посадовою особою, яка обіймає державну посаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця.

Крім цього, як повідомляє Палата представників, документ також передбачає запровадження відповідальності за поширення хибних відомостей, що дискредитують армію Білорусі.

Зазначимо, що у травні 2022 року сенатори Білорусі схвалили законопроєкт, яким дозволяється застосовувати смертну кару за здійснення терактів та замах на вбивство іноземців чи держдіячів.

Також повідомлялося, що в Білорусі смертна кара загрожує "рейковим партизанам".