У Білорусі трьом "рейковим партизанам" загрожує смертна кара, – правозахисники

Чоловіки отримали звинувачення за чотирма статтями за підпалену релейну шафу на залізниці. Білоруські правоохоронці стверджують, що за "теракт" їм заплатили понад 1 тис. рублів.

Трьом "рейковим партизанам" із Гомельської області, які хотіли зупинити рух російської військової техніки в Україну, загрожує смертна кара. Про це повідомив слідчий комітет Білорусі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Правоохоронці зазначили, що партизани "влаштували диверсії" на залізниці нібито за вказівкою "екстремістської" організації "BYPOL"/мобілізаційний план "Перемога". Їм виплатили на електронний гаманець понад 1 тис. білоруських рублів (приблизно 8,7 тис. гривень), заявили у відомстві.

Чоловіків звинувачують у зраді батьківщини за вдало підпалену релейну шафу на залізниці. Силовики затримали їх, застосувавши вогнепальну зброю.

"На справу" чоловіки поїхали на автомобілі 51-річного учасника злочинної групи. Щоб не привертати уваги, іномарку залишили у найближчому селі. Водій для підстрахування залишився там. До місця підпалу молодики пішли пішки. Виконавши злочинний план, вони повернулися до спільника. Після екстремісти втекли і спробували вжити всіх заходів щодо приховання слідів злочину", — стверджують силовики.

Справа "рейкових партизанів" — чоловіків звинуватили за чотирма статтями

У межах справи провели майже 20 експертиз, за результатами розслідування чоловікам висунули звинувачення за такими статтями:

ч. 3 ст. 361-1 (участь в екстремістському формуванні);

ч. 3 ст. 289 (акт тероризму, скоєний у складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки, що створюють загрозу загибелі людей і заподіяння їм тілесних ушкоджень);

ч.ч. 2,4 ст. 309 (навмисне унеможливлення шляхів сполучення, що спричинило тяжкі наслідки, а також створило загрозу аварії та загибелі людей);

ч. 1 ст. 356 (зрада державі).

Їхнє майно заарештували на загальну суму понад 57 тисяч рублів.

Правозахисний центр "Вясна" зазначає, що залізниця, на якій спалили шафу, проходить трасою "Жлобін-Калинковичі" до Овруча Житомирської області України.

У Світлогорську, за даними центру, 4 березня затримали Дмитра та Наталю Равич (чоловік та дружина), брата Наталії Дениса Дикуна, його дівчину Алісу Молчанову та її батька Олега Молчанова. Проти них відкрили кримінальні справи за статтею 289 (теракт). Жінок відпустили, а чоловіки й досі у в'язниці.

Зазначимо, що Білорусь — єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання.

У квітні цього року палата представників білоруського парламенту ухвалила законопроєкт про запровадження страти за замах на скоєння терактів. Виняткова міра покарання передбачається порушення ч. 3 ст. 289 ("Акт тероризму). Мінімальний термін за цією статтею — від 8 до 15 років в'язниці.

Юрист правозахисного центру "Вясна" Павло Сапелко вважає цей законопроєкт новим кроком у "вдосконаленні репресивного механізму" в Білорусі.

Нагадаємо, що журналісти раніше з'ясували, як білоруські силовики вираховують "рейкових партизанів" за сигналом мобільного телефону чи геолокації. Багатьох білорусів просто затримують як свідків.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович закликав місцевих жителів вести партизанську війну на півночі України. У Білорусі порушили за це проти нього кримінальну справу.